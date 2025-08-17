Lisci, sobre el no aplazamiento del partido: "El Madrid llega aún más preparado"

Alessio Lisci debutará en el banquillo de Osasuna con un reto mayúsculo: visitar al Real Madrid en el Santiago Bernabéu este martes en el estreno de LaLiga 2025/26. El técnico italiano, en una entrevista con Erem News (UAE), reconoció que medirse al conjunto blanco supone el desafío más grande posible para cualquier equipo en España. “Es sin duda uno de los partidos más difíciles de LaLiga, quizá el más complicado, porque el Real Madrid fue uno de los mejores equipos la pasada temporada. Nos gusta jugar contra los grandes y estamos felices de medirnos a ellos”, señaló.

Alessio Lisci, presentado como nuevo entrenador de Osasuna / EFE

Lisci no olvida el pasado y recordó la dura goleada que sufrió entrenando al Levante (6-0) y además, Osasuna no gana a los blancos desde el 2011, aunque mantiene la esperanza de que su equipo pueda dar la sorpresa: “Para todos los equipos es muy difícil ganar en el Bernabéu. Sabemos que será un encuentro complicado, pero con trabajo duro quizá podamos lograr algo. Estamos centrados en preparar bien la semana y creo que podemos dar una buena imagen allí, aunque es uno de los estadios más difíciles del mundo”.

El poco descanso tras el Mundial de Clubes y las presiones de Real Madrid TV

Uno de los temas que más ha marcado este encuentro ha sido el tema del calendario. El Real Madrid solicitó el aplazamiento del partido para poder descansar más tras el Mundial de Clubes. Pero, lejos de considerar que el cansancio les pueda pasar factura, Lisci cree que ese torneo les ha reforzado: “No, pienso lo contrario. Un torneo como el Mundial de Clubes o grandes amistosos fueron muy importantes para ellos, les ayudaron a adaptarse al nuevo entrenador y a disputar partidos de nivel. Creo que ahora están en mejor situación que nosotros, porque jugaron encuentros de alta exigencia. Son un equipo muy completo y llegarán al partido inaugural con gran preparación".

Xabi Alonso conversa con Fran García y Arda Güler durante un partido del Mundial de Clubes / Real Madrid

La presión mediática de Real Madrid TV fue una constante durante toda la temporada pasada antes de cada encuentro, incluso llegando a provocar que a partir de esta temporada los árbitros se anuncien un día antes. Algo a lo que Lisci no le presta mucha atención: "Eso es un asunto que concierne al Real Madrid, no a mí. Si quieren criticar a los árbitros, es su derecho, pero yo no soy quien los elige. Para mí lo importante es encontrar la manera de ganar al Real Madrid, no pensar en los árbitros".

El nuevo técnico rojillo evitó comparaciones entre Ancelotti y Xabi, pero destacó que, más allá de las ideas tácticas, la grandeza del Madrid se explica por la calidad de su plantilla: “Con Ancelotti fue durísimo y con Alonso será igual. Las ideas pueden variar, pero lo más importante son las capacidades individuales de sus jugadores, que están entre los mejores del mundo”.

Mbappé y jugar fuera de España un partido de Liga

El gran peligro al que se enfrentará Osasuna será, como no podía ser de otra manera, Kylian Mbappé: “Sabemos que es un jugador diferente y debemos tener mucho cuidado con él. Lo hemos estudiado mucho y diseñamos planes defensivos específicos contra él. Será complicado, pero intentaremos detenerlo”.

Xabi Alonso habla con Mbappé durante el amistoso contra el Tirol. / ANNA SZILAGYI / EFE

Para finalizar, otro de los temas polémicos que concierne a toda la Liga es el partido que se tiene que jugar supuestamente en Miami entre Villarreal y FC Barcelona. El técnico rojillo prefiere un fútbol "en su forma más tradicional", pero entiende que hoy en día todo ha cambiado y las televisiones tienen mucho poder: "Por lo tanto, si se nos impone esa regla, debemos aceptarlo, ya sea viajando o jugando fuera de España", finalizó.