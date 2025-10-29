Lío a la vista: el Real Madrid no tendrá 72 horas de descanso

LaLiga ha oficializado los horarios para la jornada 14 y también los dos encuentros de la 19 que se disputan antes por la Supercopa de España, y vienen con polémica. El organismo presidido por Javier Tebas ha ubicado el Barça-Atlético a la misma hora que la vuelta de la final de la Nations League femenina, ignorando las directrices de la RFEF. Por su parte, el Real Madrid ha mostrado de nuevo su malestar por tener que jugar dos partidos en menos de 72 horas, como ya sucediera la temporada pasada.

El conjunto blanco se medirá el domingo 30 de noviembre a las 21:00 horas al Girona en Montilivi, en el encuentro correspondiente a la jornada 14. Menos de tres días después, el miércoles 3 de diciembre, el Real Madrid viaja a San Mamés para enfrentarse al Athletic Club a las 19:00 horas.

El choque contra el conjunto bilbaíno, correspondiente a la jornada 19, se ha avanzado a diciembre, al igual que el FC Barcelona-Atlético de Madrid, porque coincide con la Supercopa de España que los cuatro clubes disputan en Arabia entre el 7 y el 11 de enero de 2026.

"El Madrid no jugará más sin tener 72 horas de descanso"

La temporada pasada, el Real Madrid visitó al Villarreal solo 66 horas después de disputar el derbi de Champions contra el Atlético. El club blanco reclamó, sin éxito, el cumplimiento de las recomendaciones de la FIFA, que aconseja un mínimo de 72 horas de descanso entre partidos oficiales para proteger a los futbolistas.

No obstante, LaLiga no cambió el horario del encuentro y Real Madrid Televisión avisó de que esto no iba a volver a suceder: "El Real Madrid no volverá a jugar nunca más sin tener 72 horas de descanso. Y para ello pedirá el amparo a la FIFA".

Esta misma campaña, sin embargo, el conjunto blanco se ha beneficiado del escaso margen de recuperación entre partidos. En la goleada del Atlético en el derbi del Metropolitano, los rojiblancos solo pudieron descansar 64 horas tras derrotar menos de tres días antes al Rayo Vallecano. No obstante, en esa ocasión nadie del Real Madrid alzó la voz. Veremos qué sucede esta vez.