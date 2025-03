Lío a la vista Mbappé-Vinicius: "La relación no es tan buena como parece"

En el Madrid ha vuelto a saltar la luz de alarma tras los últimos resultados en la Liga, que le han apeado del liderato. El conjunto blanco ha vuelto a estancarse y el entorno madridista ya apunta a un conflicto permanente entre Vinicius y Mbappé. Los dos futbolistas no se entienden sobre el terreno de juego y el Madrid lo está notando tanto ofensiva como defensivamente. El periodista Antón Mena apuntó en la 'Cadena Ser' que "la relación entre Vinicius y Mbappé no es tan buena como parece".

El periodista explicó que "nos quieren vender una hermandad que no existe. Por lo que veo eso perjudica al juego del Madrid. Los dos no se buscan y no se encuentran". Y es que en el partido ante el Rayo Vallecano, en el que los blancos acabaron sufriendo muchísimo para llevarse los tres puntos, hubo varias acciones claras en la que los dos delanteros prefirieron resolver por ellos mismos a pesar de tener claros pases y malograron oportunidades claras en detrimento del equipo.

La sensación que tiene Vinicius es que el Madrid ha apostado claramente por Mbappé relegándole a un segundo plano. El brasileño, que venía de realizar una temporada excepcional, se siente taponado ofensivamente y ninguneado en el club por el salario quer percibe. Vinicius tiene una oferta impresionante del fútbol de Arabia Saudí para marcharse en verano y se lo está pensando a pesar de que su prioridad es seguir en el Madrid. Eso sí, Vinicius quiere cobrar el mismo salario que Mbappé y Florentino Pérez sabe que lo va a tener complicado por el límite salarial. Tener a dos grandes estrellas en un mismo equipo siempre es complicado.

Deportivamente, Vinicius también se siente descolocado. Ancelotti le hizo un hueco a Mbappé desplazando al brasileño hacia el centro y ha tenido que rectificar por los malos resultados del equipo. El francés juega ahora más centrado mientras que Vinicius aprovecha su velocidad y desborde por la banda. Ahora Mbappé no se siente cómodo y no rinde lo que debería rendir sobre el terreno de juego. Y empiezan a llegar las críticas y la preocupación porque es la gran apuesta de Florentino Pérez para el presente y para el futuro.

El entrenador madridista está intentando que los dos jugadores intenten interactuar más entre ellos, pero ante el Rayo se vieron imágenes preocupantes sobre el terreno de juego. No se dan pases en zona de peligro y prácticamente no interactuan desaprovechando superioridades claras. Y Mbappé acostumbra a ser mucho más ambicioso que su compañero a la hora de finalizar.

El gran reto del Madrid está este miércoles en los octavos de final de la Champions ante el Atlético. Van con ventaja de 2-1 y son claros favoritos, pero una eliminación ante los colchoneros podría hacer que todo explotara. Por el momento, el entorno blanco está apuntando ya que la relación entre los dos no es buena y eso sí que es un problemón para el futuro del equipo y del club.