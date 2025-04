Lío a la vista con el Madrid: sin 72 horas de descanso antes de la final

El Real Madrid y el Barcelona jugarán la final de la Copa del Rey en La Cartuja de Sevilla a final de mes. Será el tercer Clásico de la temporada que puede acabar en lío con los horarios, porque no se cumpliría la recomendación de la FIFA. Entre partidos deben pasar 72 horas, tiempo que considera mínimo para que los jugadores puedan descansar para recuperarse y que en este caso no se cumplirían.

24 horas más de descanso

LaLiga del Fútbol Profesional ha fijado el partido de la trigésimo tercera jornada que el Real Madrid debe jugar en Getafe para el día el 23 de abril a las 21,00 horas, mientras que la Real Federación de Fútbol marcó a principio de temporada el 26 de abril para la final de la Copa del Rey. Es muy posible que la final se juegue a las 21,30 o 22,00 horas. Esto supone que Ancelotti tendrá 70 horas y 45 minutos o 71 y 15' sin que se cumpla el tiempo recomendado entre partido y partido.

La diferencia es corta, una hora y 15 minutos, si no fuese porque el Barcelona tendrá 24 horas más de descanso para preparar la final. Una ventaja que el Madrid podría considerar injusta y exija que se cumplan esas 72 horas recomendadas y que reclamó Ancelotti por tener que jugar contra el Atlético de Madrid en la Champions, partido que acabó en la media noche del día 11 al jugarse prórroga. El Madrid tuvo que jugar en Villarreal dos días después, 18,30 h., sin cumplirse el tiempo de descanso recomendado.

Enfado y desafío

Aquello provocó el enfado de Ancelotti, que dejaba claro en vísperas del partido de Liga ante el Leganés la postura del Madrid en caso de que no se respetara las 72 horas entre partidos: “No nos presentaremos sin una razón justificada. A veces nadie puede cambiarlo, porque no hay el tiempo necesario o por muchas razones. En este caso, el Villarreal estaba de acuerdo y la televisión también, solo LaLiga no estuvo de acuerdo y no había razón justificada. Si se puede cambiar y no lo cambian no vamos a jugar. Si no se puede cambiar, sí nos presentaremos a jugar”.

Pero el asunto puede convertirse en venenoso tras la afirmación de Isaac Fouto en ‘El Partidazo de COPE’: “El Real Madrid puede pedir el cambio, pero no le van a cambiar nada, porque esto ya estaba establecido así, que el que ganase del Barcelona - Atlético de Madrid iba a tener 24 horas más de descanso. Así que, uno tendrá 24 horas más que el otro, y el motivo es porque un operador da el partido en DAZN, otro en Movistar y lo quieren en prime time de las 21:30 y no lo quieren a las 19:00 de la tarde”. Lo dicho, lío a la vista si el Madrid reclama su derecho de descansar en una temporada que está siendo de locos.