Lío Vinicius: se quita la foto del Madrid y lanza un mensaje tras los pitos del Bernabéu

El Real Madrid se llevó la victoria ante el Sevilla con sufrimiento, pero más allá del resultado, el partido puede ser fundamental en el futuro de Vinicius Jr. El brasileño no tuvo su mejor día como futbolista del equipo blanco. No le salieron las cosas sobre el césped y, cuando Xabi Alonso decidió cambiarlo por Gonzalo en la recta final del partido, recibió los pitos del Bernabéu.

También hubo aplausos, pero el sentir general del público iba más dirigido a señalar al brasileño. Mientras abandonaba el terreno de juego, el extremo se marchó mirando al suelo y asintiendo con la cabeza, como si estuviera advirtiendo a aquellos que le pitaban que eso tendría consecuencias.

La reacción de Vinicius ha sido inmediata. Apenas habían pasado unos minutos del pitido final cuando el internacional con Brasil encendió el móvil, se metió en Instagram y decidió cambiar su fotografía de perfil.

Antes, tenía una fotografía con una camiseta del Madrid celebrando un gol. Ahora, la imagen que aparece en su perfil es una con Brasil, sonriendo y celebrando. Un pequeño gesto realizado en caliente que no ha tardado en hacerse viral en redes sociales y que todos ven como un mensaje claro del futbolista.

Además, Vinicius también publicó una fotografía del partido, pero en lugar de poner un texto como de costumbre, solo puso tres puntos suspensivos. Un enigma que, sin embargo, tiene poco de incógnita, ya que en apariencia es una reacción a los pitos.

El brasileño no encuentra su mejor nivel desde hace más de un año y su papel en este Real Madrid es cada vez más secundario. Mbappé se lleva todo el protagonismo y engorda sus cifras mientras él apenas ha brillado y ha protagonizado varios capítulos polémicos.

Nadie puede olvidar su rabieta después de que Xabi Alonso decidiera cambiarle en el Clásico ante el Barça, con un desplante al técnico que culminó con una disculpa en redes sociales en la que no había ni rastro del ex del Bayer Leverkusen.

Todo esto con la renovación totalmente parada y las dudas sobre su futuro creciendo con cada incidente. Vinicius entrará en su último año de contrato el próximo verano y el Madrid no parece dispuesto a subir su oferta anterior, especialmente viendo el rendimiento del extremo. Se avecinan meses muy importantes para el brasileño.