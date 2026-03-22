Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Madrid - AtléticoJaén - Barça final Copa de EspañaBarça - MadridMotoGP carreraExpulsión BaenaAlineación Real MadridJuan MirandaPepe MelArsenal - Manchester CityGuardiolaResumen Barcelona - Rayo VallecanoClasificación MotoGPMundial AtletismoMedallas España Mundial de AtletismoGrimaldoCamiseta retro Barça RonaldinhoPenalti LaminePróximo partido BarcelonaPulido SantanaCuándo juega AlcarazEtapas Volta a CatalunyaGobierno ayudasMaldiniBroncano
instagramlinkedin

REAL MADRID

¡Lío entre Valverde y Baena y expulsión del uruguayo!

El centrocampista blanco le metió una patada por detrás. Ya se las tuvieron en el pasado

Valverde, ante el Atlético

Valverde, ante el Atlético

L. Miguelsanz

L. Miguelsanz

Nuevo lío entre Fede Valverde y Baena...y expulsión del madridista. El centrocampista uruguayo le lanzó una patada por detrás al jugador del Atlético y el colegiado Munuera Montero no dudó en echar al jugador blanco en una acción que protestó todo el Bernabéu y que estuvo a punto también de llevarse por delante a Álvaro Arbeloa, que invadió el terreno de juego para protestar. Valverde y Baena ya protagonizaron una trifulca en los vestuarios cuando jugaba en el Villarreal y acusó al madridista de haberle agredido.

Fue en una jugada sin aparente peligro en el centro del campo y con el balón controlado por el jugador colchonero. Valverde llegó pasado de vueltas y pareció ir a ajustar cuentas. Le metió una patada por detrás y el colegiado no dudó ni un instante. Lo echó de buenas a primeras.

La acción estuvo cerca de crispar el partido y hubo conato de tangana, pero finalmente Valverde abandonó el terreno de jeugo mientras que todo el banquillo blanco pedía que se revisara la jugada. No se hizo y el Madrid se quedó con diez.

Noticias relacionadas y más

Es probable que el equipo blanco recurra la tarjeta que va a traer cola, pero el criterio del colegiado imperó y el madridista se fue a la calle.

TEMAS