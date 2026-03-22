¡Lío entre Valverde y Baena y expulsión del uruguayo!

Nuevo lío entre Fede Valverde y Baena...y expulsión del madridista. El centrocampista uruguayo le lanzó una patada por detrás al jugador del Atlético y el colegiado Munuera Montero no dudó en echar al jugador blanco en una acción que protestó todo el Bernabéu y que estuvo a punto también de llevarse por delante a Álvaro Arbeloa, que invadió el terreno de juego para protestar. Valverde y Baena ya protagonizaron una trifulca en los vestuarios cuando jugaba en el Villarreal y acusó al madridista de haberle agredido.

Fue en una jugada sin aparente peligro en el centro del campo y con el balón controlado por el jugador colchonero. Valverde llegó pasado de vueltas y pareció ir a ajustar cuentas. Le metió una patada por detrás y el colegiado no dudó ni un instante. Lo echó de buenas a primeras.

La acción estuvo cerca de crispar el partido y hubo conato de tangana, pero finalmente Valverde abandonó el terreno de jeugo mientras que todo el banquillo blanco pedía que se revisara la jugada. No se hizo y el Madrid se quedó con diez.

Es probable que el equipo blanco recurra la tarjeta que va a traer cola, pero el criterio del colegiado imperó y el madridista se fue a la calle.