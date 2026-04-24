¡Lío en el Real Madrid! Arbeloa se carga a Dani Ceballos

El polvorín del vestuario del Real Madrid ha terminado por estallar. Cuando desde la capital se intentaba vender que la paz reinaba en la 'casa blanca' entre el cuerpo técnico y la plantilla, un nuevo incendio ha sacudido los cimientos de Valdebebas.

El entrenador del primer equipo, Álvaro Arbeloa, ha tomado una decisión drástica y fulminante: apartar a Dani Ceballos de la convocatoria para el choque liguero frente al Real Betis en La Cartuja. Lo que de puertas hacia fuera se intentó camuflar inicialmente como una simple 'decisión técnica', ha destapado una profunda crisis interna entre el preparador y el futbolista utrerano.

Álvaro Arbeloa, durante el partido contra el Bayern que le costó la eliminación al Real Madrid. / RONALD WITTEK / EFE

Según ha desvelado el periodista de la Cadena COPE, Miguel Ángel Díaz, a través de su cuenta en la red social 'X', el verdadero motivo de esta sonada y extraña ausencia es un desencuentro que ambos protagonistas han mantenido durante esta misma semana. Un malentendido que ha dinamitado por completo su ya de por sí frágil relación.

Sorprende por el contexto en el que se produce. El Real Madrid viaja a Sevilla con el centro del campo y la defensa en cuadro. A las ya conocidas bajas del turco Arda Güler y del central brasileño Éder Militão se sumó a ultimísima hora la del mediocentro francés Aurélien Tchouaméni, aquejado de una repentina sobrecarga muscular. Pese a no tener apenas efectivos en la medular, Arbeloa ha preferido prescindir del utrerano.

El jugador se pronuncia

El técnico lo ha enviado directamente a la grada, castigándolo además de la forma más dolorosa posible: impidiéndole jugar contra el equipo de sus amores, el Real Betis.

Dani Ceballos se pronuncia en instagram / Instagram @danifuli10

Ceballos, harto de su ostracismo constante a lo largo del curso, decidió lanzar un enigmático mensaje a través de sus redes sociales durante la tarde del jueves. "Trabajando duro", fue el mensaje del futbolista, acompañado de la canción "Karma", de Beno Real, que trata sobre las consecuencias naturales de las acciones y la madurez emocional.

Su futuro en el aire

La situación del andaluz en el Santiago Bernabéu es ya completamente insostenible. Renovado en su día hasta 2027 en un movimiento que muchos tildaron de incomprensible, Ceballos vive atrapado en un limbo deportivo. Su papel es absolutamente residual. Las lesiones le lastran. De hecho, el jugador no disputa ni un solo minuto de juego desde el lejano 21 de febrero en el duelo frente a Osasuna.

Este lío interno no hace más que alimentar los rumores sobre su salida definitiva del club este mismo verano, con el Real Betis asomando nuevamente en el horizonte y el Ajax apostando fuerte. Mientras tanto, la crisis está servida en la capital española.