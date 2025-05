Lío en el Madrid con Rodrygo

Rodrygo Goes ha sido uno de los baluartes silenciosos del Madrid en los últimos años. Sin hacer ruido, su rendimiento ha sostenido al equipo en muchísimas ocasiones, marcando goles trascendentales, pero el brasileño ahora se siente ninguneado y apostaría por salir del club blanco este verano. Rodrygo ha sido el gran damnificado por la llegada de Mbappé y cree que el cuerpo técnico le ha señalado injustamente en los últimos meses llevándole al banquillo. Tiene ofertas muy importantes encima de la mesa y su futuro podría pasar por la Premier League aunque en Arabia Saudí, conocedores de la situación, están apretando.

Rodrygo ha sido carne de banquillo en la fase decisiva de la temporada. De hecho, no juega desde la final de la Copa del Rey y sorprendió su ausencia en el Clásico aunque Ancelotti alegó problemas físicos. Todo indica que el brasileño no desea jugar más con este cuerpo técnico y su enfado sería mayúsculo ya que entiende que no se le ha valorado lo suficiente. Tras el último entrenamiento previo al duelo ante el Mallorca, se retiró por lo que causará baja. Habrá que ver cómo evoluciona la situación tras la salida de Ancelotti aunque tanto él como su entorno están meditando seriamente marcharse del Madrid.

El internacional brasileño ya tuvo ofertas el pasado verano, pero tanto él como Vinicius apostaron por su continuidad en el equipo blanco. De hecho, Rodrygo aceptó renovar hasta el 2028 con una adecuación de su salario una vez consolidado como futbolista titular en el Madrid.

Pese a todo, la llegada de Mbappé influyó decisivamente en su juego. Ancelotti tuvo que mover ficha para que el francés encontrase su espacio y tanto Rodrygo como Vinicius se vieron afectados desde inicio. Finalmente, ha sido Rodrygo el que ha pagado los platos rotos de un equipo que ha necesitado compactarse más en el centro del campo para ser más competitivos. Y la suplencia no ha sentado nada bien ya que se considera injusta. También es cierto que el rendimiento goleador de Rodrygo ha bajado muchísimon este curso, con solo 15 dianas y 10 asistencias en los 50 partidos que ha disputado.

La clave de todo el asunto son las ofertas que podría tener Rodrygo para abandonar el Madrid. Chelsea y Manchester City han contactado con él y están a la espera de la decisión final del futbolista que, en estos momentos, se inclinaría por una salida. Y todo dependerá del precio final. A Florentino Pérez nunca le ha temblado el pulso para vender a futbolistas importantes y este tampoco será el caso: si Rodrygo desea marcharse, lo podrá hacer con la oferta justa encima de la mesa.

El Madrid vería con buenos ojos una venta millonaria, conscientes de que deberán remodelar la plantilla de cara a la próxima temporada. El club blanco no quiere vender por nada del mundo a Vinicius a pesar de los problemas que ha tenido este curso, pero en el caso de Rodrygo es diferente. La decisión final la tendrá Xabi Alonso, que deberá hablar con el futbolista en el Mundial de clubs para intentar arreglar una situación que se ha envenenado.