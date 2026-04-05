Lío en el Madrid: Arbeloa, casi sentenciado. O final de Champions o a la calle

El batacazo del Madrid en Mallorca va a marcar un antes y un después en la figura de Álvaro Arbeloa. El entrenador blanco volvió a arriesgar con las rotaciones y dejó al equipo blanco sin opciones de ganar la Liga. Hay un enfado mayúsculo en la directiva madridista por la gestión que ha realizado Arbeloa en partidos clave de la temporada y el ultimátum ya está claro: o llega a la final de la Champions o dejará de ser entrenador del Madrid a finales de temporada.

El presidente blanco, Florentino Pérez, parecía que respiraba tras la racha de triunfos de su equipo y la clasificación para los cuartos de la Champions derrotando de forma inesperada al Manchester City. El equipo se había revitalizado con la entrada de canteranos y el resurgir de Vinicius y, a pesar de jugar mal, seguían vivos en las dos competiciones que realmente importan en el club.

Todo iba bien hasta la inexplicable alineación de Arbeloa en Mallorca, dónde decidió dar descanso a su jugador más en forma, Vinicius, para dar minutos a Mbappé. Sorprendió también la entrada de Militao en la segunda parte y la exclusión del once de Thiago Pitarch. Arbeloa arriesgaba pensando que el partido podrían decidirlo sin todos sus titulares sobre el campo.

El plan salió mal y el Madrid enterró todas sus opciones de ganar la Liga de forma inesperada. Había mucho enfado porque los blancos ahora se lo juegan todo a una carta y no es nada fácil. En la Champions deberán superar al Bayern en cuartos de final y, seguramente, al PSG en semifinales, los dos equipos más en forma en Europa. Es un suicidio en toda regla y una invitación a que el Bernabéu estalle ya el próximo martes si hay debacle ante los alemanes.

En el Madrid valoran algunos aspectos de Arbeloa como su valentía al apostar por la gente de la casa o la recuperación de futbolistas como Valverde o Vinicius, pero tienen claro que en la gestión de partidos es un desastre. Solo ha conseguido remontar 2 de siete partidos que le iban en contra y lleva ya cinco derrotas en 18 partidos. Unos números que no dan para seguir, salvo que logre un milagro europeo.

El Madrid ha vuelto a activarse ya en la búsqueda de entrenador para la próxima temporada porque temen que esto vaya a acabar muy mal. Una debacle europea sumada a una humillación en el Camp Nou, incluso, podría derivar en alguna decisión más drástica antes de finalizar el curso.

La idea del Madrid es manener a Arbeloa todo lo que se pueda. Aguantar y cambiar el rumbo con un entrenador de experiencia internacional y primerísimo nivel. Zidane está descartado porque entrenará a la selección francesa y Jürgen Klopp no quiere firmar. Todo va apuntando hacia la figura de Massimiliano Allegri, un técnico acosutmbrado a levantar títulos y gestionar vestuarios complicados. Arbeloa parece que cavó su tumba en Mallorca.