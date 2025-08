Más lío: Comunicado oficial de LaLiga tras la decisión de no aplazar el partido del Madrid

La primera polémica de la temporada no ha tardado en llegar. En el día de ayer, jueves, se hizo oficial la decisión del Juez Único de Competiciones de desestimar la solicitud del Real Madrid para aplazar el primer encuentro de Liga de los blancos, que les enfrentará a Osasuna el martes 19 de agosto.

La decisión no sentó bien al Real Madrid y tampoco a la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles), que se pronunció por medio de su presidente, David Aganzo, en unas declaraciones en As. En dicha entrevista, el exfutbolista afirma que hablaron "con los capitanes de ambos equipos para establecer un acuerdo de mínimos que LaLiga no ha tenido en cuenta".

Javier Tebas, presidente de LaLiga / EFE

Como respuesta a estas declaraciones, LaLiga ha decidido lanzar un rotundo comunicado oficial que dice lo siguiente: " Ante las declaraciones realizadas por David Aganzo, presidente de AFE, publicadas por el Diario AS en las que acusa a LALIGA de “no respetar el acuerdo” y afirma que contaba con “validación a través del Director de Competiciones”, desde LALIGA queremos aclarar:

No existió ningún acuerdo previo con el Director de Competiciones de LALIGA sobre un eventual aplazamiento de la primera jornada en caso de que Real Madrid o Atlético de Madrid accedieran a la fase final del Mundial de Clubes. La postura de LALIGA quedó clara en la intervención del Presidente Javier Tebas durante la Junta de Primera División celebrada el día 22 de mayo de 2025, en la que se aprobó el calendario de competición de la temporada 2025/26. Así lo refleja el acta de dicha reunión, donde consta la siguiente transcripción:

"Responde el Sr. Presidente que se toma nota. Comenta que hay que analizar varias cuestiones. La primera, este tipo de decisión no es la Junta de División el órgano competente, y hay que ver conforme vaya llegando el momento. Lo segundo, a estas horas no sabe si pueden cambiar, ninguna de las grandes ligas que tienen equipos implicados van a modificar los horarios o las fechas de los partidos de los equipos implicados. Con esto no quiere decir que se está siempre obligados a que hagan lo que hagan los demás, pero es lo que hay".

El presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) David Aganzo / EFE

"Y tres, estas son las cuestiones que viene repitiendo hace tiempo, siempre es en LALIGA donde se tienen que hacer los cambios y al final se perjudica al campeonato en general. El que la primera jornada dos equipos de la importancia del Real Madrid CF y del Atlético de Madrid no puedan jugar es un perjuicio para el campeonato. Sobre todo en la primera jornada. Se analizará llegado el momento, y viendo también un poco la reacción del resto de Europa, que, a fecha de hoy, según le han dicho los CEO y presidentes, no piensan cambiarlo. Pero LALIGA, cuando vea si llega a esa situación y, evidentemente, se tiene que consultar también con la Federación, porque esto es un tema también de Federación, no solo de Liga. Incluso del Sindicato de Futbolistas, que también han llamado. Han llamado a última hora, se han dado cuenta que podían tener esto ayer. El otro día no se habían dado cuenta".

"Este es el debate que está surgiendo, y no es un tema baladí lo que está pasando. Que por eso las demás competiciones no lo han hecho, fundamentalmente porque no se está de acuerdo con el Mundial de Clubes en las grandes ligas de Europa. Entonces, hay un tema que siempre se están cambiando las cosas, y siempre son las ligas las que están afectadas. Es igual cuando recientemente, en la semifinal de Fútbol Club Barcelona - Real Valladolid, que luego jugaba la semifinal de Champions contra el Paris Saint-Germain, las semifinales de la Copa de Europa eran martes y miércoles, y al que había que cambiar partido era el sábado de LALIGA. Podía haber cambiado el de UEFA. Siempre es LALIGA y se hace daño con estos temas. Pero siempre es tema de futuro. A veces son temas puntuales, pero se van consolidando. Se tendrá en cuenta. Se verá si llega ese problema nuevo en las semifinales”.

"LALIGA desmiente por tanto las acusaciones de David Aganzo, en tanto que no se ha incumplido ningún acuerdo formal con AFE y se han seguido los procedimientos y competencias establecidos para la configuración del calendario de competición", concluye el comunicado.