Las líneas maestras de Florentino para "no perder el relato"

"Florentino nunca pierde". Lo sabe y lo dice Javier Tebas, uno de sus acérrimos rivales, a pesar de que ambos compartan club, el Real Madrid, aunque no su forma de llevarlo. El presidente de LaLiga ha mantenido a lo largo de los años varios frentes activos contra la institución de la que es aficionado. Uno de los más belicosos, el de la Superliga, "la crónica de una muerte anunciada", para el máximo responsable de la competición española, y que quedó plasmada con la foto en Roma de Joan Laporta y Nasser Al-Khelaifi.

La Superliga y el cambio de la Champions

El primero, antiguo aliado del directivo blanco en el proyecto que nació en abril de 2021. El segundo, uno de sus máximos enemigos. Ya no solo porque la European Club Association que dirigía -ahora European Football Clubs- fue, en conjunción con la UEFA, la gran opositora a la Superliga, también por las consecuencias de la salida de Mbappé. Una de esas acciones para "no perder el relato", que, para Tebas, "está perdido" en el caso de la competición de clubes.

Bernd Reichart. CEO de A22 Sports Management, sociedad promotora de la Superliga, junto a Florentino Pérez y Joan Laporta, en un desayuno informativo en diciembre de 2022. / MARISCAL / EFE

Sin embargo, en la alta dirección del Real Madrid siempre han tenido claro, como se ha manifestado desde la televisión oficial del club, que la entidad ha movido ficha para promover cambios de los que el resto se han beneficiado. El caballo de batalla que ha evidenciado este papel de estilete es el de una reforma incompleta del estamento arbitral. En el caso de la Superliga, más de lo mismo. El Real Madrid considera que esta competición, en la que se ha quedado solo, fue el espaldarazo para la actual Champions.

También la que vendrá a partir de 2027, que podría tener un sistema de divisiones y reparto unificado de derechos audiovisuales similar al planteado por un proyecto que, con Bernd Reichard a la cabeza, antiguo ejecutivo de Atresmedia, ha hecho 'lobby' en los últimos años. Sus movimientos públicos han sido pocos, salvo un desayuno en Madrid que consiguió una foto que ya no se dará, con Reichard flanqueado por Laporta y Florentino. La Superliga considera, más allá de formatos y más capital para los clubes por parte de la UEFA, la decisión del TJUE de 2023.

Real Madrid Sociedad Anónima Deportiva

El fallo del máximo órgano de la Justicia europea reconoció la posición contraria a la competencia que estaba ejerciendo la entidad que preside Aleksander Ceferin, quien, pese al fallo que le obligó a mover ficha, se mofó del Real Madrid y del Barça, cuando aún estaban en el mismo barco: "Que les vaya bien jugando siempre entre ellos". La soberanía de los clubes frente al resto de agentes es una prioridad de Florentino que le dará combate. Es, después del Bernabéu y la Superliga, su línea maestra en un mandato con aire de despedida.

La legislación española permitió en 1990 permitió una anomalía al conceder al Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y Osasuna la capacidad para seguir siendo clubes deportivos. De este modo evitaron la conversión en Sociedad Anónima Deportiva, la forma societaria que es obligatoria para poder competir en el fútbol profesional. Florentino ha vivido cómodo en el modelo de socios compromisarios, que además le ha permitido mantener el relato de que el Real Madrid es de sus socios, aunque solo unos pocos tengan poder real en la toma de decisiones del club.

Sin embargo, esta forma societaria se ha quedado "obsoleta", según determinados sectores y el propio presidente, que buscará el difícil equilibrio entre permitir la entrada de nuevos agentes, en forma de inversores, a la vez que preserva el concepto de que el club sigue siendo de sus socios. El Real Madrid quiere ser una especie de Bayern de Múnich, donde la entidad bávara sigue teniendo una propiedad mayoritaria en manos de sus abonados (el resto en manos de empresas de Baviera). Pero a diferencia de Alemania, en España no existe la limitación del 50+1 que evita la concentración accionarial en manos de un único accionista.

Multiusos Bernabéu y F1 Ciudad Real Madrid

La tríada fundamental con la que Florentino Pérez quiere pasar a la historia es la misma que en su día guio a Santiago Bernabéu. Precisamente, el primer punto tiene que ver con el estadio, cuyas obras se iniciaron en 1944, como reflejo de un país en una dura posguerra. Pasó más de una década hasta que fue bautizado con el nombre del mandatario que promovió la Copa de Europa y quien fichó a Di Stéfano. Florentino ya tiene a su astro: Mbappé, la Superliga era su Champions y la reforma del Bernabéu su aporte patrimonial.

Para un referente en el sector inmobiliario, los obstáculos que ha encontrado Florentino en el nuevo campo blanco, que ha conllevado una inversión de más de 1.300 millones -muy por encima de la previsión inicial- han supuesto un reto. La suspensión de los conciertos 'sine die' supuso un palo en la rueda de un estadio concebido como un entorno multiusos. A la espera de una nueva normativa de ruidos, acompañada de un mejor aislamiento, el relato se ha mantenido con la apertura y explotación de espacios hosteleros.

El partido de la NFL del 16 de noviembre de 2025 entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders será el primer gran evento del nuevo Bernabéu, que perderá el Santiago en su nueva dimensión mercantil. La Ciudad Deportiva del Real Madrid será otro punto que revalorizará el mandato de Florentino. Situada estratégicamente en Valdebebas, un barrio en auge, estará en el corazón del nuevo GP de España, que empezará a correrse en 2026. Para ello se ha hecho un hotel al lado de las instalaciones, una estación de Cercanías... En definitiva, una coraza que sustenta el modelo de negocio de un Florentino "que nunca pierde".