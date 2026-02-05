La limpia que viene en el Real Madrid

Los jugadores que componen la plantilla del Real Madrid están cuestionados por su propia afición. Muchos empiezan a opinar que hay jugadores que no tienen categoría para defender su camiseta, pero la mayoría coinciden en que no son competitivos y eso es imperdonable en un equipo que ha hecho de la lucha su bandera.

Dos que se salvan

A esto se suma que el presidente Florentino Pérez ha salido de las tinieblas para mandar un mensaje al vestuario, al que ha dejado claro que nadie tiene asegurada su continuidad. Muchos se juegan su futuro tengan o no contrato en vigor. Si no reaccionan, empezará a escuchar ofertas por todos los jugadores, salvo por dos intocables: Mbappé y Courtois.

El belga con sus paradas y el francés con sus goles están sujetando al equipo. Los demás titulares no están a la altura. La irregularidad es la nota predominante en sus actuaciones. Desde Vinicius, pasando por Bellingham o acabando con los que han llegado esta temporada. Es cierto que algunos no tiene suerte con las lesiones, pero eso no les libra de nada.

Límite traspasado

Quedan cuatro meses de competición y el presidente no está contento con el rendimiento de unos jugadores a los que ha protegido siempre. Todo tiene un límite, sobre todo cuando ha cedido a la presión de prescindir de Xabi Alonso. Tiene línea directa con Arbeloa, del que recibe informes puntuales del rendimiento y disposición de cada uno.

Nadie tiene asegurada su continuidad en el Madrid / AP

Alaba, Carvajal y Rudiger acaban contrato. Los tres son víctimas de las lesiones, y eso no les ayuda para renovar. Vinícius, Ceballos, Fran García y Brahim acaban en 2027. Ninguno tiene asegurada su continuidad. El brasileño tiene una oferta para renovar, si no la acepta podría acabar en el fútbol árabe, que vuelve al ataque. El andaluz y el lateral tienen todas las papeletas para salir. La continuidad del marroquí está en el aire por mucho que aseguren que tiene un acuerdo para renovar. Nico Paz y Endrick empujan para volver.

Palabras mayores

Militao, Rodrygo, Tchouameni y Mendy acaban en 2028. Salvo el centrocampista, los otros dependen de su rendimiento con peor futuro para el lateral izquierdo. Bellingham, Camavinga, Valverde y Güler son palabras mayores con contratos hasta 2029. Si llegan ofertas millonarias por alguno de ellos y siguen la línea irregular que están ofreciendo, no se descarta alguna venta sorpresa.

Los demás tienen contrato hasta 2030 o más, pero ninguno tiene asegurada su continuidad. El club tiene claro que o dan el nivel o empezará a hacer una limpia para rectificar el rumbo errático que ha tomado en las dos últimas temporadas. Se ha demostrado que el problema no está en el banquillo, está en el rendimiento de los jugadores.