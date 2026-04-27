La limpia que prepara el Madrid

El Real Madrid planifica la plantilla de la temporada que viene y fija sus objetivos en deshacerse de un grupo de jugadores sin plantearse que el problema puede estar en estrellas que no aportan al colectivo salvo dividirlo. El objetivo es dejar espacio a fichajes y repesca de jugadores cedidos, Endrick, o vendidos con opción de recompra, Nico Paz y Víctor Muñoz.

Seis descartes

Los señalados por el club para ser traspasados son Asencio, Camavinga, Ceballos y Fran García. Da lo mismo que los dos defensas hayan sido recursos útiles, que hayan respondido cuando los técnicos han recurrido a ellos. Dos canteranos que llevan el escudo dentro, pero que son prescindibles. Hay otros que, sin ser mejores que Asensio y Fran García, seguirán ante la necesidad del club de rentabilizar sus fichajes.

Camavinga ha cumplido su quinta temporada en el equipo sin avances visibles. Se le reconoce su potencial, pero no corresponde a su rendimiento. Su traspaso dejaría dinero que paliaría la escasez de recursos de líquido que tiene en la caja. Ceballos tampoco cuenta tras demasiados años siendo comparsa. Le queda un año y no entra en los planes del club.

Alaba, Camavinga y Carvajal en un partido / EFE

A estos se sumará seguro Alaba, que acaba contrato. Le agradecen los servicios prestados después de cinco temporadas en las que fue clave en las tres primeras y ser víctima de las lesiones en las dos últimas. Carvajal tiene difícil continuar, pero el club podría ofrecerle otro año más en reconocimiento a su extensa y exitosa carrera de blanco. A ninguno de los dos van a faltarles las ofertas si abandonan el club.

Cedidos y regresos

Otro apartado es el de los cedidos o venta con cláusula de recompra. Mastantuono y Gonzalo estarían en esa lista. El argentino es una apuesta de futuro al que cederían sin opción a venta, mientras que el canterano podría ser vendido por una cantidad alta, pero con una cláusula de recuperación. Una operación similar a la que hizo con Morata en su momento.

En la dirección contraria estarían Nico Paz, Endrick y Víctor Muñoz, que volverán al equipo. El Madrid ya habría notificado al Como que recupera argentino previo pago de nueve millones. El brasileño era una cesión al Lyon hasta junio sin opción de compra. Y el canterano volvería de Osasuna por ocho millones, aunque su continuidad dependería del nuevo entrenador.