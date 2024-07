Límite del Real Madrid: 90 millones por Davies y Leny Yoro

El Real Madrid se ha reforzado convenientemente en ataque con la llegada de Mbappé y Endrick, que se suman a Vinicius, Rodrygo, Brahim y Güler. Ahora busca apuntalar la defensa después de una temporada complicada, con lesionados de larga duración que diezmaron sus recursos. A esto se ha sumado la salida de Nacho, que deja un hueco en el eje de la zaga. Los objetivos prioritarios son el canadiense Davies y el francés Leny Yoro.

Tasación desorbitada

Ambos casos tiene similitudes porque les queda un año de contrato en sus respectivos equipos y se resisten a ampliar su relación. El Madrid ha tanteado la disposición que tienen para ficharlos y ha encontrado respuestas positivas, por lo que la estrategia es clara: reducir al máximo las pretensiones económicas de sus respectivos equipo, cuyo punto de partida arrancó en los 170 millones de euros entre ambos. El Bayern tasó a Davies en 70 M€ y el Lille a Leny Yoro en 100.

El Real Madrid se ha marcado como precio máximo pagar 90 millones de euros por el paquete e incluso menos. Un precio fijo en cada operación, unos 70-80 M€ más objetivos, 10-20. Alemanes y franceses han intentado resistirse con ofertas que mejoraban las condiciones contractuales para ampliar sus contratos, pero se han encontrado con negativas reiteradas e incluso en el caso del defensa francés, manifestando a su club su deseo de fichar por los blancos.

Leny Yoro, cerca del Real Madrid / AP

Encrucijada para el Bayern y el Lille

El tiempo pasa y tanto el Bayern como el Lille entienden que va en su contra. Si no cierran un acuerdo de renovación se arriesgan a perderlos sin ingresar nada en el verano de 2025, y empiezan a valorar negociar con el Real Madrid un precio para traspasarlos. El club blanco no se vuelve loco. Está interesado en los dos, pero no pagará las cantidades que piden y que considera desproporcionadas.

Su límite es invertir 90 millones de euros por ambos, ofreciendo un fijo y otra cantidad por objetivos. El máximo sería unos 45 millones de euros de media por cada uno, cantidad que considera suficiente por dos jugadores que llegarían gratis la próxima temporada. Si no cierra esos acuerdos, el Madrid esperará al próximo verano. A los jugadores les ofrece el incentivo de que parte de esas cantidades que ahora ofrece a sus clubes irían para ellos.