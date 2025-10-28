La Liga denuncia cánticos contra el Barça y los culés en el Clásico

Como cada semana, LaLiga ha hecho público el escrito de denuncia que remite al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia. En él se incluyen los "cánticos que se producen en los encuentros de fútbol que inciten a la violencia o tengan un contenido insultante o intolerante". Son comportamientos prohibidos y por tanto sancionables.

Por lo que respecta al Clásico que se disputó entre el Real Madrid y el Barcelona en el Santiago Bernabéu, se hacen constar dos cánticos que se produjeron de manera repetida.

Marcus Rashford, en el clásico del Santiago Bernabéu / Valentí Enrich

Por un lado, 35 minutos antes del inicio del partido y en el minuto 2, un grupo de aficionados locales ubicados en la 'Grada Fans RMCF', concretamente en el Fondo Sur, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, aproximadamente 10 segundos, el cántico "Puta Barça, puta Barça, eh".

Además, también se hace mención que en dos ocasiones antes del inicio del partido, un grupo de aficionados locales situados de nuevo en la 'Grada Fans RMCF' entonaron también el cántico "Olelé, olalá, ser del Barça es, ser un subnormal".

LaLiga no incluye más cánticos contra el conjunto azulgrana y su afición, pero según varios testigos del encuentro, también se produjeron otros de "Puta Catalunya" y "Es polaco el que no bote".

Tal y como se esperaba, el Barça se encontró con un clima hostil en el Santiago Bernabéu. Al margen de los cánticos, los locales también se cebaron con los pitos a los jugadores, especialmente contra Lamine Yamal cada vez que este cogía la pelota.

Una tensión que también se trasladó al césped y que provocó varias tanganas entre los jugadores de ambos equipos y dejó varias declaraciones y rifirrafes polémicos que han ido apareciendo en los medios desde que terminó el partido.

Otros partidos

Además del Clásico, LaLiga también ha denunciado cánticos contra Joan García, portero del Barça, durante el partido entre el Espanyol y el Elche: "En el minuto 35 de partido, un grupo de aficionados locales, ubicados en Gol Cornellá, sectores 109, 110 y 111 e integrantes de la grada de animación “Grada Canito”, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 20 segundos el cántico 'Queremos la cabeza de Joan' referido al portero del FC Barcelona, Joan García."

Los aficionados locales no fueron los únicos que realizaron algún cántico contra la entidad culé: "En el minuto 42 de partido, un grupo de aficionados VISITANTES, ubicados en Gol de El Prat de Llobregat, sectores 229, 230 y 231, entonaron de forma coral y coordinada durante 15 segundos el cántico “Puta Barça”, siendo secundado por aficionados locales ubicados en diferentes sectores del estadio".