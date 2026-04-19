La Liga en el Bernabéu es ‘molto longa’

El Barcelona es líder destacado de la Liga con nueve puntos de diferencia sobre el Real Madrid. Los azulgranas tienen el título en el bolsillo a siete jornadas del final. Han consolidado su diferencia en los partidos como local, en los que ha sido inaccesible para los visitantes ganando los 16 partidos disputados para hacer un pleno de 48 puntos.

Celta marca el camino

Al Madrid, por el contrario, se les ha hecho ‘molto longa’ los partidos en el Santiago Bernabéu, donde ha cimentado sus números fracasando contra rivales inferiores con los que se ha dejado ocho puntos, uno menos de la diferencia que le saca el Barcelona en la clasificación general. De haber sido consistente, el clásico del día 10 sería definitivo.

El Celta fue el primero en demostrar el camino de cómo derrotar a un equipo perezoso en su estadio. Ganó 0-2 en la jornada 15 hurgando en la herida de un Madrid que llegaba herido a aquel partido después de ganar dos compromisos de los últimos seis. De hecho, perdió el liderato al empatar la jornada anterior en Girona.

Los jugadores Getafe celebran su victoria en el Santiago Bernabéu / EFE

Fue la primera crisis de Xabi Alonso como entrenador, que erosionó su situación al frente de los blancos. Fue el primer síntoma de debilidad en la Liga que le alejaba del Barça a cuatro puntos. Sin embargo, quedaba mucho campeonato y mantuvieron el pulso con los azulgranas, a los que persiguieron hasta recuperar el primer puesto en la jornada 24 ya con Arbeloa en el banquillo.

Verdugo Getafe

Duró poco la alegría porque a la jornada siguiente perdía en Pamplona y el Barça recuperaba el liderato. Esa falta de consistencia en el Bernabéu empezó a sentenciar su destino en la competición de la regularidad, porque seguido a la derrota ante Osasuna perdía en su estadio ante el Getafe para ver como los de Flick se escapaban cuatro puntos.

A partir de ahí fue todo cuesta abajo. Otra derrota en Mallorca les alejaba a siete puntos de los azulgranas para empatar ante el Girona en el Bernabéu en la última jornada disputada hasta la fecha. En definitiva, ocho puntos se ha dejado en el camino. Un trastazo del que su afición ha sido consciente para convertir el coliseo blanco en un escenario de pitos y broncas habituales dirigidos a unos jugadores a los que culpan del fracaso.