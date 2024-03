La Liga no para

El duro sorteo de los cuartos de final de la Champions da paso a la Liga doméstica, que entra en su recta final con enfrentamientos que van a decidir al campeón en las 10 jornadas finales. El Real Madrid visita Pamplona con el shock de tocarle el City en Europa, pero con el objetivo de intentar atar lo antes posible la Liga y evitarse sobresaltos. Los blancos jugarán antes que sus máximos perseguidores, a los que puede poner presión si sale victorioso de El Sadar.

Inmediatamente después jugará el Girona, que visita al Getafe. Y el domingo será el turno del Barça, en otro campo exigente, el Metropolitano, donde le espera un Atlético reforzado por su presencia en los cuartos de final de la Champions League.

Importantes bajas

Osasuna y Madrid tienen importantes bajas para el partido de El Sadar, pero el fondo de armario de los blancos da más equilibrio a esas ausencias, sin desmerecer el banquillo rojillo. Arrasate pierde a David García, Aimar Oroz, Kike Barja y Rubén Peña, cuatro gladiadores habituales del equipo. Ancelotti sigue sin contar con los tres ‘cruzados’ Courtois, Militao y Alaba, a los que se suman Ceballos y, sobre todo, Bellingham, que cumplirá su segundo partido de sanción. Ambos técnicos pierden a cuatro titulares, pero ninguno llora las ausencias sabiendo que no les sirve de nada.

La ventaja para Ancelotti es que se ha acostumbrado a tanta ausencia a lo largo de la temporada y hoy dispondrá de un once al que se puede considerar el titular. El italiano no ha repetido equipo en los 40 partidos que llevan disputados y hoy serán 41 si pone a los esperados que, pese a ser los más habituales, no han coincidido juntos este curso. Un once reconocible al que le faltaría Bellingham para repetirlo en futuros enfrentamientos si las sanciones o lesiones les respetan. “Osasuna nos van a exigir mucho y como todo, antes de un parón, queremos acabar bien esta parte de la temporada. Llegamos en una buena posición”, apunta el italiano.

Arrasate tiene más difícil encajar un equipo con sus importantes ausencias. Muchas dudas, aunque dispondrá de un once también de garantías pese a que alguno no sea de los habituales, pero que han competido por serlo. Catena y Areso llegan muy justos al partido, pero podrá contar con ellos. “El once va a ser competitivo a pesar de las bajas. Los cambios van a entrar con la idea de ayudar al equipo también”. El técnico rojillo es optimista y planteará un partido de contención, pero intenso para intentar sorprender a un rival al que la necesidad le obliga a salir a por los tres puntos.