El liderato de la liga más caro que nunca

Barça y Madrid son dos equipos que finde a finde se miden de manera indirecta —solo hay que ver las puyitas que se lanzan públicamente cada vez que pueden — y parece que será así hasta la última jornada, con un Clásico aún por definir en la casa de los culés. En la jornada 26 de La Liga, el FC Barcelona recibe al Villarreal CF, mientras que el Real Madrid esperará al Getafe CF el lunes a las 21:00 en el Santiago Bernabéu. Todo ello, justo después de que el conjunto blanco cediese de nuevo el primer puesto al Barça tras caer en El Sadar.

Pese a que ninguno de los dos atraviesa el momento de forma ideal que desearía a estas alturas del curso, tanto el FC Barcelona como el Real Madrid están superando los registros que firmaron la pasada campaña en La Liga, elevando la exigencia hasta convertir el título en una carrera de largo fondo más ajustada que nunca.

LA TEMPORADA PASADA

Para hacerse una idea de la dimensión del pulso actual, basta mirar atrás: el curso pasado, a estas alturas (jornada 25), FC Barcelona y Real Madrid compartían liderato con 54 puntos y estaban seguidos muy de cerca por el Atlético de Madrid, apenas un punto por detrás. Este año, sin embargo, no están dando margen a los colchoneros, que han ido dando palos de ciego en la competición doméstica y ya parecen haber desplazado el foco hacia otros objetivos.

Top 10 clasificados de liga en la jornada 25 la temporada pasada / Besoccer

SIMILITUDES POSITIVAS

También los números explican la magnitud del duelo. El FC Barcelona mantiene idénticas cifras goleadoras que a estas alturas del pasado curso, con 67 goles a favor y 25 en contra. El Real Madrid, por su parte, iguala su registro anotador (54 tantos), pero incluso mejora en solidez defensiva, —motivo por el que más se le acusa al equipo— con dos goles menos encajados, situando su balance en 21 en contra.

Top 10 clasificados de liga en la jornada 25 la temporada pasada / Sport

Otro fin de semana más, las espadas seguirán en todo lo alto. El FC Barcelona estará obligado a imponerse a un Villarreal CF siempre incómodo y que atraviesa una buena dinámica, mientras que el Real Madrid saltará al césped ya con el resultado azulgrana en el bolsillo antes de medirse al Getafe CF. Todo ello, además, con el telón de fondo europeo tras conocer ambos a sus rivales de octavos en el sorteo de la UEFA Champions League celebrado el viernes por la mañana.