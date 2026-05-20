Las leyendas del Madrid que podrían apoyar el proyecto de Riquelme frente a Florentino

El tablero electoral en el Real Madrid empieza a agitarse con movimientos que buscan apelar directamente al orgullo y a la nostalgia del socio blanco. Enrique Riquelme, el empresario que lidera la alternativa para disputarle la presidencia a Florentino Pérez, está perfilando un ambicioso proyecto deportivo e institucional cuya principal bandera es la "españolización" del club y el rescate de figuras históricas que, por una razón u otra, terminaron distanciadas de la actual gestión.

La hoja de ruta de la candidatura de Riquelme contempla un bloque de claro ADN nacional, otorgando un protagonismo absoluto a nombres propios que definieron la época más exitosa del madridismo de principios de siglo: Vicente del Bosque, Fernando Hierro y Raúl González.

El plan estratégico no es casual. Riquelme sabe perfectamente que el talón de Aquiles de la actual presidencia ha sido, a menudo, la fría gestión de las salidas de sus mitos. La inclusión de un tótem como Vicente del Bosque supondría un golpe de efecto tremendo, devolviendo al club al hombre que encarnó el señorío en los banquillos antes de su abrupto despido en 2003. Junto a él, Fernando Hierro, antiguo capitán y figura clave de la zaga, aportaría un peso institucional indiscutible en las estructuras directivas o de representación.

Fernando Hierro, Raúl González y Del Bosque (al fondo), en una foto de archivo / Angel Díaz / EFE

El tercer vértice del triángulo es Raúl González. El ex técnico del Castilla pasaría a tener un rol ejecutivo y deportivo de máxima relevancia en el organigrama de la nueva junta, convirtiéndose en el enlace perfecto entre el césped y la planta noble.

Una alternativa ante el modelo presidencialista

Con este "bloque nacional", la candidatura opositora pretende contraponer un modelo de gestión más colectivo y representativo frente al absoluto liderazgo presidencialista de Florentino Pérez. La intención es clara: demostrar al socio que el Real Madrid del futuro puede modernizarse económicamente sin perder sus raíces culturales ni dar la espalda a los hombres que forjaron su leyenda moderna.

El desembarco definitivo de Riquelme en la carrera electoral sigue envuelto en la incertidumbre. La gran losa para el empresario sigue siendo el asfixiante factor temporal, un obstáculo del que ya se ha quejado abiertamente al considerar que el calendario deja un margen de maniobra ridículo para armar una alternativa sólida.