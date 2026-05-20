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REAL MADRID

Las leyendas del Madrid que podrían apoyar el proyecto de Riquelme frente a Florentino

El empresario busca el respaldo del socio blanco con un proyecto deportivo e institucional que recupera figuras históricas del club

Riquelme: “Estamos trabajando 24/7 para ver si podemos proponer algo ilusionante”

Riquelme: “Estamos trabajando 24/7 para ver si podemos proponer algo ilusionante”

Riquelme: “Estamos trabajando 24/7 para ver si podemos proponer algo ilusionante” / Atlas News

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

El tablero electoral en el Real Madrid empieza a agitarse con movimientos que buscan apelar directamente al orgullo y a la nostalgia del socio blanco. Enrique Riquelme, el empresario que lidera la alternativa para disputarle la presidencia a Florentino Pérez, está perfilando un ambicioso proyecto deportivo e institucional cuya principal bandera es la "españolización" del club y el rescate de figuras históricas que, por una razón u otra, terminaron distanciadas de la actual gestión.

La hoja de ruta de la candidatura de Riquelme contempla un bloque de claro ADN nacional, otorgando un protagonismo absoluto a nombres propios que definieron la época más exitosa del madridismo de principios de siglo: Vicente del Bosque, Fernando Hierro y Raúl González.

El plan estratégico no es casual. Riquelme sabe perfectamente que el talón de Aquiles de la actual presidencia ha sido, a menudo, la fría gestión de las salidas de sus mitos. La inclusión de un tótem como Vicente del Bosque supondría un golpe de efecto tremendo, devolviendo al club al hombre que encarnó el señorío en los banquillos antes de su abrupto despido en 2003. Junto a él, Fernando Hierro, antiguo capitán y figura clave de la zaga, aportaría un peso institucional indiscutible en las estructuras directivas o de representación.

MD 36.MADRID.7-5-01.-Los jugadores del Real Madrid,Raúl Gonzalez Blanco (i) y Fernando Hierro (d) a su llegada al aeropuerto de Barajas, donde el equipo tomará un avión hacia Munich para disputar el próximo miércoles el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern de Munich.EFE/ANGEL DIAZ/A.A. raul gonzalez - fernando hierro. real madrid. paisano viaje 2000/2001 salida a munich. aeropuerto de barajas - madrid

Fernando Hierro, Raúl González y Del Bosque (al fondo), en una foto de archivo / Angel Díaz / EFE

El tercer vértice del triángulo es Raúl González. El ex técnico del Castilla pasaría a tener un rol ejecutivo y deportivo de máxima relevancia en el organigrama de la nueva junta, convirtiéndose en el enlace perfecto entre el césped y la planta noble.

Una alternativa ante el modelo presidencialista

Con este "bloque nacional", la candidatura opositora pretende contraponer un modelo de gestión más colectivo y representativo frente al absoluto liderazgo presidencialista de Florentino Pérez. La intención es clara: demostrar al socio que el Real Madrid del futuro puede modernizarse económicamente sin perder sus raíces culturales ni dar la espalda a los hombres que forjaron su leyenda moderna.

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El desembarco definitivo de Riquelme en la carrera electoral sigue envuelto en la incertidumbre. La gran losa para el empresario sigue siendo el asfixiante factor temporal, un obstáculo del que ya se ha quejado abiertamente al considerar que el calendario deja un margen de maniobra ridículo para armar una alternativa sólida.