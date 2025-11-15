Una leyenda del PSG carga contra Mbappé: "Hay jugadores hartos del trato de favor hacia él"

Son ya 30 las selecciones clasificadas para el Mundial 2026, entre ellas Francia, que fue el primer combinado europeo en cosechar su billete para la cita mundialista junto a Inglaterra y Croacia. La selección gala lo hizo con una jornada de antelación gracias a la goleada frente a Ucrania (4-0) del pasado viernes, con la que se aseguró la primera plaza del Grupo D.

Pero el estado de felicidad en Francia no duró demasiado. Tras conocerse la clasificación de 'Les Bleus', saltó la noticia: Kylian Mbappé abandonaba la concentración por una inflamación en el tobillo derecho. El jugador del Real Madrid regresaba a la capital española antes de tiempo, por lo que se perderá la última jornada de la fase de grupos frente a Azerbaiyán, un partido sin importancia en términos clasificatorios.

Sin embargo, que Mbappé se marchase de la concentración de la selección francesa no ha gustado mucho en cierto sector del país y uno de los primeros en criticar dicha decisión fue Jérome Rothen, exfutbolista internacional con Francia y presentador del programa 'Rothen S'enflamme' de RMC Sport.

El que fuera interior zurdo de PSG y Mónaco no se mordió la lengua y aseguró en directo que el vestuario de la selección francesa está descontento e incluso "harto" de los beneficios de los que disfruta Kylian Mbappé y de la actitud del propio delantero.

Nada en juego en Bakú

"En el minuto 80, con el 4-0 a favor, todos nos preguntábamos cuánto tardaría en producirse alguna supuesta lesión", comenzó diciendo el ahora presentador, sabedor de que algunos futbolistas querían evitar el viaje a Bakú para medirse a Azerbaiyán en una última jornada sin nada en juego.

Y entonces pasó a centrar el foco de sus críticas en el futbolista del Real Madrid: "Mbappé es el capitán de Francia, recibe un trato especial y eso me parece bien. Pero tiene compañeros a su alrededor que disputan el mismo número de partidos o más que él en un año. ¿Creéis que ellos no están cansados y no preferirían evitar este intrascendente encuentro en Bakú? Sí, pero irán porque les toca ir".

Kylian Mbappé celebra el gol aque abrió la victoria de Francia ante Ucrania y clasificó a los galos para el Mundial / Christophe Ena / AP

Jugadores "hartos"

Pero Rothen no se quedó ahí y atacó duramente tanto a la Federación Francesa como al propio Mbappé por la decisión de abandonar la concentración gala. "Se clasificaron, hasta ahí todo correcto, pero cuando las cosas se complican... Decisiones como estas pueden causar problemas en el vestuario, y estoy convencido de que hay jugadores hartos de este trato de favor", añadió el exjugador francés.

Finalmente, advirtió también de los peligros de tomar estas decisiones cuando todo va bien: "Mientras ganas, nadie dice nada. Pero cuando pierdes y todo comienza a torcerse, decisiones así pasan factura. Insisto en que creo que hay jugadores hartos de todo esto".

Petit defiende a Mbappé

Si bien Rothen se mostraba crítico con la postura de Mbappé, todo lo contrario opinaba Emmanuel Petit, otra leyenda francesa y colaborador del programa. "Lo critiqué el año pasado por no ir a Suecia, pero ahora estáis intentando crear un escándalo donde no lo hay. Aunque moleste a alguien del vestuario, estamos hablando del mejor jugador de todos", arrancó.

Y quiso defender ese "trato preferencial" hacia Mbappé a base de números y estadísticas: "Es el líder de la selección francesa, en los últimos seis partidos, si no me equivoco, marcó siete goles y dio cinco asistencias. Es el máximo asistente, ha marcado 400 goles en su carrera, es colosal. El trato preferencial siempre ha existido, pero lo que recibe Mbappé no me sorprende. Si hoy fuera jugador, no me molestaría, Mbappé es un futbolista que te gana partidos".