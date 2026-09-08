Una leyenda de Francia contradice a Mbappé por el Balón de Oro: "No puedes dárselo a alguien que no ha ganado nada"

Kylian Mbappé no tuvo reparos en hacer campaña por sí mismo para el Balón de Oro. El delantero del Real Madrid aseguró en rueda de prensa que considera que es "un buen año" para ganar el premio y defendió sus méritos después de una temporada en la que el conjunto blanco no consiguió levantar ningún título.

Apenas unas horas después, la leyenda francesa Bixente Lizarazu ha puesto en duda que Mbappé pueda ganar el galardón. Lizarazu, campeón del mundo con Francia en 1998, habló en 'Téléfoot' sobre la carrera por el Balón de Oro y dejó una frase que apunta directamente al delantero madridista: "No puedes dar el Balón de Oro a alguien que no ha ganado nada en la temporada. Hay que valorar absolutamente los títulos".

La reflexión del exlateral choca con el discurso de Mbappé, que considera que sus actuaciones individuales y su papel en el Mundial le permiten aspirar al premio. El francés terminó el curso sin títulos con el Real Madrid, aunque fue uno de los grandes protagonistas a nivel individual.

Lizarazu apuesta por Fabián

El campeón del mundo puso como ejemplo a Fabián Ruiz, al que situó entre sus tres favoritos para el Balón de Oro. El centrocampista español conquistó la Champions con el PSG y el Mundial con España, un doblete que Lizarazu considera especialmente relevante: "Fabián no es un jugador espectacular, pero es muy, muy eficaz y muy completo. Cuando le vemos jugar, no nos brillan los ojos como con Lamine Yamal o Kylian Mbappé, pero ganar la Champions y el Mundial es algo excepcional. Es el único que lo ha hecho. No me sorprendería que ganara el Balón de Oro, como ocurrió con Rodri", explicó Lizarazu.

Fabián Ruiz, campeón del Mundo / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Mbappé hizo campaña por sí mismo

La opinión de Lizarazu llega después de una comparecencia en la que Mbappé no escondió su deseo de ganar el Balón de Oro: "He hecho mucha historia este verano en la competición más importante de este deporte. Pienso que puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro", afirmó el delantero.

El madridista también respondió a las críticas por su trabajo defensivo, incluso comparando sus registros goleadores con los de Raphinha y Dembélé para reivindicar su aportación.

Ahora, una de las grandes figuras de la historia del fútbol francés le pone un freno a su candidatura. Lizarazu no cuestiona sus números, pero sí considera que la ausencia de títulos con el Real Madrid debe pesar en la decisión final.