Isco Alarcón, cuando la ley del ex que puede sentenciar al Madrid en liga

Real Betis y Real Madrid llegan al duelo de mañana en un contexto emocional delicado, tras haber sufrido ambos conjuntos recientes eliminaciones en competiciones europeas que han ‘bajado el suflé’ de golpe. Aun así, el conjunto verdiblanco encara el encuentro con un objetivo aún por asegurar, como es sellar su presencia en la próxima edición de la Europa League, un logro que representaría el buen trabajo realizado a lo largo del curso, aunque se pueda ver empañado por la irregularidad del equipo. Por su parte, el Madrid de Arbeloa, condicionado por la exigencia histórica de su escudo, necesita ganar los seis partidos restantes y, además, esperar que el Barcelona conceda algún punto y le regale vidilla a la liga.

21/04/2026 April 21, 2026, Madrid, Madrid, Spain: Real Madrid CF's coach Alvaro Arbeloa during La Liga match. April 21, 2026 DEPORTES Europa Press/Contacto/Alterphotos/Ropero / Europa Press/Contacto/Alterphoto / Europa Press

LA TEMEROSA LEY DEL EX

Uno de los grandes factores que han llevado al Madrid a transitar por esta amarga recta final de Liga, han sido los numerosos tropiezos en encuentros que, sobre el papel, no estaban permitidos. Para colmo, varios de esos golpes han llegado incluso a manos de antiguos jugadores del propio club, que han acabado siendo recordados de otra manera. Y ese guion, tan incómodo como recurrente, vuelve a asomar en el horizonte de este partido con la presencia de Isco, un futbolista que conoce perfectamente la casa blanca y que puede volver a convertirse en un dolor de cabeza para sentenciar del todo al equipo se su excompañero Arbeloa.

La temporada pasada, aún con Carlo Ancelotti al mando, el Real Madrid ya vivió un aviso serio en su visita al campo del Estadio Benito Villamarín, donde cayó por 2-1 ante el Real Betis en un partido en el que el conjunto verdiblanco fue superior en momentos clave. Aquella tarde, Isco fue el gran protagonista, firmando una actuación muy completa y anotando además desde los once metros. Más allá de episodios concretos, el malagueño nunca ha necesitado demostrar a nadie su calidad ni su magia: su fútbol se sostiene en una lectura privilegiada del juego, en un último pase siempre imaginado antes que ejecutado, en la habilidad para hacer jugar al equipo y en esa capacidad tan poco común de conservar el balón cuando quema. Un auténtico deleite para los amantes del fútbol verle jugar cuando las lesiones no se lo impiden.

Isco anota desde el punto de penalti durante el partido de la jornada 26 de LaLiga EA Sports que Real Betis y Real Madrid disputan en el estadio Benito Villamarín / Julio Muñoz / EFE

HICIERON EFECTIVA ESTA LEY

Esta temporada, el Real Madrid ha vuelto a verse afectado por la llamada “ley del ex”, con varios antiguos jugadores apareciendo en momentos clave para castigar al conjunto blanco. Aleix Febas marcó un gol, mientras que Álvaro Rodríguez también logró ver puerta y le sacaron un empate a su exequipo. A ello se sumó la influencia de Antonio Blanco con una asistencia con el Alavés en Mendizorroza y el tanto de Jorge de Frutos, que volvió a reforzar esa sensación de castigo recurrente desde el pasado reciente del club blanco.

Con este precedente reciente y el peso añadido de la “ley del ex”, el Real Madrid vuelve a enfrentarse a un escenario en el que cualquier despiste puede ser definitivo. El duelo ante el Betis, como los demás, no admite más tropiezos.