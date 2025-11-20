La ley del ex, un hándicap para el Madrid en su visita al Elche con dos canteranos al acecho

En los últimos años, el Real Madrid ha “fabricado” a muchos de sus canteranos en futbolistas preparados para competir en el fútbol profesional. Demostrando que el impacto de La Fábrica va mucho más allá del Santiago Bernabéu: futbolistas capaces de convertirse en piezas importantes para otros equipos de La Liga, con la pequeña trampa que eso conlleva.

Víctor Chust y "El Toro" Álvaro Rodríguez, que debutaron con el Real Madrid en su día — este segundo con algo más de protagonismo —, son dos jugadores más de esta fuente inagotable de jugadores que han conseguido instalarse en la élite tras su salida de la casa blanca, y hoy en día, rinden en el Elche de Sarabia. Por lo que el Madrid deberá andarse con ojo con la siempre temible ley del ex.

Álvaro Rodríguez con el Real Madrid / El Confidencial

FANTASMAS DEL PASADO

Un hecho precisamente no irrelevante para el Real Madrid, quién ha sufrido esta ley no escrita del fútbol en bastantes ocasiones. Álvaro Morata, Raúl de Tomás, Borja Mayoral, Marcos Llorente, Sergio Arribas, Hugo Duro o el propio Joselu, son algunos ejemplos de los canteranos que dieron problemas como contrincantes.

DE LOS MÁS ATRACTIVOS DE LA LIGA

El Elche ha demostrado ser un equipo con mucha personalidad que se mantiene fiel a la idea de su entrenador en cualquier escenario. Agradable de ver por su ideología basada en el buen trato colectivo de balón, con mecanismos muy claros para salir jugando, que también cuenta con dos delanteros centros posicionales útiles para jugar en largo cuando sea necesario y donde los mediocentros son capaces tanto de amenazar a la espalda de la línea defensiva, como de mantener posesiones largas y a raíz de ello, generar peligro. Un jugador imprescindible para Eder Sarabia es Aleix Febas, canterano del Real Madrid también, por cierto.

EL MÉRITO DE SARABIA

Y es que, para algunos, no es casualidad que el Elche se haya convertido en una de las revelaciones de la liga EA SPORTS, puesto que la pasada campaña en Segunda división —una categoría muy compleja para llevar a cabo su estilo—, ya mostraba esta identidad tan característica que le llevó a conseguir el ascenso. Muchas veces nos olvidamos de culpabilizar al técnico bilbaíno por haber logrado sacar este rendimiento de la plantilla, y, sobre todo, por no arrugarse ante los grandes. El que en su día fuera aprendiz de Quique Setién, ya despunta en solitario y es pretendido por muchos clubes.

Eder Sarabia, en el banquillo del Martínez Valero, antes del partido. / Europa Press

Un plan de partido que deberán dominar al dedillo Xabi Alonso y sus elegidos para conseguir la victoria en un campo donde el equipo local se mantiene invicto hasta la fecha esta temporada. El Real Madrid espera recuperar a Courtois, Huijsen y Valverde con la incógnita de Camavinga, Tchouaméni, Matantuono y Rüdiger, que alguno podría reaparecer. Por su parte, el Elche contará con todos sus efectivos disponibles.