Lewandowski vuelve a ser héroe en Polonia: a un paso del Mundial

Tiene casi 38 años, pero el gol lo tendrá siempre en la sangre. Robert Lewandowski volvió a ser héroe nacional en su país tras ser trascendental para conseguir el pase a la final del play-off para ir al Mundial. Polonia está a solo un partido de ganarse un billete para Estados Unidos, México y Canadá, el que podría ser el último gran reto del azulgrana con su selección.

Polonia arrancó perdiendo la eliminatoria ante una Albania que los sorprendió con un gol de Hoxha antes del descanso. Los polacos perdían en casa un duelo donde eran, a priori, favoritos y el tiempo se empezaba a terminar. Lewandowski volvió a dar esperanzas a todo un país y levantó el ánimo en el Estadio Nacional de Varsovia con un gol de cabeza.

La jugada es muy similar a su primer tanto ante el Newcastle en Champions. Polonia tenía un córner a favor en el minuto 63 y Szymanski metió un gran balón tenso al segundo palo que aprovechó el azulgrana. Lewandowski metió la cabeza entre la mala salida del defensa y la poca intensidad del defensor que lo marcaba. El polaco aprovechó y el partido cambió totalmente tras el gol.

El momento del gol de Lewandowski con Polonia / Agencias

Polonia empezó a mandar en el juego tras el empate de Lewandowski, como si su gol les hubiese quitado un peso de encima. Pero la gran alegría llegó en el 73 con un disparo de Zielinski. El jugador del Inter recibió en la frontal del área y no dudó en disparar. Raso, potente y directo a la red. Un gol para seguir soñando en volver al Mundial.

Para ir al Mundial, aún se debe superar otro encuentro más: la final ante la Suecia de Roony Bardghji. El azulgrana no jugó en la victoria 1-3 de los suecos ante Ucrania. Precisamente, la selección escandinava será local en el duelo decisivo del próximo 31 de marzo ante Polonia.

Los de Lewandowski encadenaron dos participaciones seguidas en los últimos dos Mundiales. En Rusia 2018 cayeron en fase de grupos, mientras que en Catar 2022 llegaron hasta octavos de final, pero no pudieron superar a Francia. El próximo 31 de marzo Polonia tendrá la oportunidad de jugar su tercer Mundial seguido, una racha que solo han alcanzado una vez en su historia (1974-1986).