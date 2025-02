El Leverkusen, claro con Xabi Alonso: “Suponemos que será el entrenador el año que viene”

Hace mucho tiempo que el nombre de Xabi Alonso se encuentra en la agenda de posibles entrenadores del Real Madrid en un futuro cercano. El club blanco está satisfecho con el trabajo de Carlo Ancelotti, pero no es ningún secreto que está explorando opciones para actuar con decisión al final de la presente temporada en caso de que el equipo merengue no logre los objetivos planteados y no levante un título importante.

Xabi Alonso genera consenso en la zona noble del Santiago Bernabéu. La espectacular temporada pasada del tolosarra con el Leverkusen demostró que está perfectamente capacitado para dar el salto al máximo nivel del fútbol mundial y desde Madrid se le considera idóneo para liderar el próximo proyecto blanco. Tiene contrato hasta 2026, justo como Ancelotti en la entidad merengue. Todos los caminos parecen llevar al mismo sitio. Solo falta determinar los ‘tempos’.

En las últimas horas, sin embargo, el Bayer Leverkusen ha dejado claro públicamente que no contempla la posibilidad de que Xabi Alonso abandone su banquillo al final del presente curso. “Suponemos que será el entrenador el año que viene”, se ha expresado con claridad el CEO del club alemán, Fernando Carro, en una entrevista con ‘AFP’. “Él es feliz aquí”, ha añadido.

Carro ha aprovechado la ocasión para elogiar al técnico vasco y recordar los motivos que llevaron al Leverkusen a apostar por él en 2022. “Teníamos la impresión de que necesitábamos un nuevo impulso en el equipo. Tras la primera charla estuvimos seguros de que tenía las ideas claras y que sería capaz de aportar experiencia al equipo. Cuando tienes una carrera como la suya y combinas su éxito y personalidad, todo se multiplica”, ha sentenciado.