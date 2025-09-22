Levante - Real Madrid: horario y dónde ver el partido de La Liga EA Sports

Tras ganar al Espanyol por 2 goles a 0, el Real Madrid viaja hasta Valencia para enfrentarse al Levante en la sexta jornada de La Liga EA Sports.

El conjunto blanco es el único que ha logrado la victoria en todos los partidos de la presente temporada, por ese motivo, se encuentra líder en solitario en la clasificación. El Levante, no obstante, perdió los tres primeros encuentros, empató el cuarto y ganó en la última jornada tras una contundente goleada al Girona por 0 a 4, donde los catalanes se quedaron con solo nueve jugadores sobre el terreno de juego.

Precisamente, el primer gol de los 'granotas' llegó por parte de Etta Eyong después de un gran remate de cabeza. El futbolista camerunés está firmando un gran arranque de curso y será la principal amenaza de los de Xabi Alonso en el encuentro. Ya lleva tres goles y tres asistencias en los cinco partidos disputados entre el Villarreal y el Levante. Los otros tantos los protagonizaron Carlos Álvarez, Iván Romero y Goduine Koyalipou.

Por su parte, el Real Madrid se enfrentó al conjunto perico el sábado pasado, donde Éder Militão, quien parece que no se hubiera lesionado de gravedad hace cosa de un año, anotó un golazo y donde Kylian Mbappé volvió a demostrar que quiere superar su registro goleador de la pasada campaña. El francés es, de momento, el máximo goleador de la competición con cinco tantos.

Aun así, es probable que el técnico de Tolosa opte por hacer cambios en el once titular para darle descanso a jugadores que lo han jugado prácticamente todo, como Mbappé, puesto que el próximo sábado se llevará a cabo el derbi madrileño contra el Atlético y la semana siguiente vuelve la Champions.

HORARIO DEL LEVANTE - REAL MADRID

El partido entre el Levante y el Real Madrid correspondiente al encuentro de la sexta jornada de La Liga se disputará el martes 23 de septiembre a las 21:30 horas en el Ciutat de València.

DÓNDE VER EL LEVANTE - REAL MADRID

El enfrentamiento entre el Levante y el Real Madrid se podrá ver a través de la plataforma de pago Movistar+, concretamente en el canal M+ LaLiga (M54, O110).

También puedes seguir toda la última hora del partido a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.