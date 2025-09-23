En Directo
REAL MADRID
Levante - Real Madrid en directo: alineaciones, horario y dónde ver
Sigue el minuto a minuto del partido correspondiente a la jornada 6 del campeonato liguero
Defensa inédita
Xabi pone en liza una defensa curiosa e inédita. Según Real Madrid TV, el equipo formará con Asencio de lateral derecho, Huijsen y Carreras de centrales y Fran García de lateral izquierdo.
Once del Real Madrid
Así sale Xabi Alonso: Courtois, Asencio, Huijsen, Carreras, Fran García, Fede Valverde, Arda Güler, Ceballos, Mastantuono, Mbappé y Vinicius Jr.
El Madrid, rumbo al estadio
El autobús del equipo blanco ya ha recogido a los futbolistas y va camino del Ciutat de València. Solo unos minutos para conocer la alineación.
Mbappédependencia en el Madrid
El francés acapara todos los focos en el equipo blanco. Ha marcado 4 de los últimos 6 goles de un equipo que necesitará mayor aportación goleadora del resto de futbolistas en una temporada tan larga.
En menos de una hora conoceremos le once del Real Madrid. Expectación con la decisión que tomará Xabi Alonso con Vinicius Jr. El tolosarra ya ha dejado al brasileño en el banquillo hasta en dos ocasiones este curso.
Así llegan los equipos
El Real Madrid es líder del campeonato con pleno de victorias (5/5) y dos puntos de ventaja sobre el Barça. El Levante, por su parte, se encuentra en la zona baja de la tabla, en la posición 16, aunque viene de golear al Girona en el último partido (0-4).
Buenas tardes y bienvenidos al directo del partido entre el Levante y el Real Madrid. Aquí podrás seguir todo lo que ocurra en el encuentro que se disputará en el Ciutat de València.
