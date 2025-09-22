Levante - Real Madrid: alineaciones probables del partido de LaLiga EA Sports

El Real Madrid de Xabi Alonso no ha podido empezar de mejor manera su andadura en LaLiga. La corta pretemporada no parece haber hecho mella en un conjunto blanco que cuenta sus partidos por victorias. En los cinco encuentros disputados hasta la fecha, el equipo de al capital se ha impuesto a sus rivales, aunque no ha logrado brillar en los 90 minutos completos. De todos modos, se mantiene en lo más alto de la tabla y este martes tendrá la oportunidad de afianzar su posición en el duelo ante el Levante.

En esta jornada intersemanal de LaLiga, el cuadro dirigido por Xabi Alonso visitará el Ciutat de València, un campo en el que el Real Madrid ha acostumbrado tener complicaciones en los últimos años y donde el Barcelona tuvo que sudar la gota gorda para llevarse el triunfo. Aun así, los blancos no pueden despistarse; están obligados a ganar ante el empuje de un Barça que ha vuelto muy fuerte después del parón de selecciones.

Además, este mismo fin de semana, el Real Madrid se enfrentará al Atlético de Madrid en el Metropolitano, en un choque en el que será más normal que se dejase puntos teniendo en cuenta los últimos resultados. Así pues, el técnico donostiarra tendrá que hacer un balance en el once teniendo en cuenta estas dos circunstancias, por lo que podría haber algunas rotaciones para dosificar al equipo.

La principal novedad en la alineación será Dean Huijsen, que regresa después del partido de sanción por la polémica roja señalada en el encuentro ante la Real Sociedad. El neerlandés formará pareja en la zaga con Militao, que está recuperando su mejor nivel y anotó un auténtico golazo el pasado fin de semana al Espanyol. En el lateral derecho estará Carvajal, mientras que el flanco izquierdo Fran García podría entrar en el lugar de Carreras, que acumula muchos minutos.

En el centro del campo Tchouameni, Valverde y Arda Güler volverán a partir de inicio. Por último, donde se podría producir más rotaciones es en la delantera. Mbappé, que se está saliendo en este arranque de temporada, es fijo, pero Rodrygo podría ser titular en el extremo izquierdo en sustitución de Vinicius. Además, Brahim estaría en la derecha para dar descanso a Mastantuono, que partió de inicio en los dos encuentros de la semana pasada. Las bajas serán Mendy, Alexander-Arnold y Rüdiger.

El Levante llega fuerte con Etta

Por su parte, el Levante llega después de culminar una contundente victoria en Montilivi por 0-4 que hizo salir a los 'granotas' de la zona de descenso. Del mismo modo que ya hizo en la segunda jornada ante el Barça, el conjunto de Julián Calero quiere ponerle difíciles las cosas a otro gigante como el Real Madrid. Su principal baza será Etta Eyong, que dos goles y una asistencia en sus dos partidos como jugador del Levante. Habrá que ver si los valencianos optan por un planteamiento más conservador con una línea de cinco en defensa.

ALINEACIONES PROBABLES DEL LEVANTE - REAL MADRID

Levante: Ryan; Toljan, Elgezabal, Matías Moreno, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti, Carlos Álvarez, Pablo Martínez, Romeo y Etta.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Fran García, Tchouameni, Valverde, Güler; Brahim, Rodrygo y Mbappé.