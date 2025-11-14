La letra pequeña en la cesión de Endrick: puede salir caro

La salida de Endrick del Real Madrid el próximo mes de enero es prácticamente un hecho. Después de no contar con oportunidades bajo las órdenes de Xabi Alonso, el brasileño buscará contar con minutos en otro equipo para intentar entrar en la convocatoria de Carlo Ancelotti de cara al próximo Mundial 2026.

Su destino también está decidido. El delantero reforzará desde enero el Olympique de Lyon. El acuerdo con el futbolista es total y ahora se están negociando las condiciones de la cesión con el Real Madrid.

No obstante, el conjunto blanco quiere incluir ciertas cláusulas en el contrato para asegurarse que el préstamo cumple el cometido que desean. Según explica Canal+, el conjunto francés pagará alrededor de 800.000 euros por los 6 meses de cesión (desde enero hasta junio) y pagará parte del salario del futbolista junto con el Real Madrid.

Endrick se ha tenido que conformar con solo calentar en el Real Madrid de Xabi Alonso / EFE

La cláusula más importante y que todavía se estaría negociando es la penalización que tendría el Lyon si Endrick disputa menos de 25 partidos entre todas las competiciones durante su estancia en Francia. Una condición con la que tanto el conjunto blanco como el jugador quieren garantizar el protagonismo del brasileño.

Además, el Madrid también querría incluir una cláusula de recuperación en caso de que se produzca una lesión de un atacante de su plantilla. El problema con esto radica en que el Lyon quiere que dicha cláusula solo esté en vigor entre el 1 y el 15 de enero, para disponer de dos semanas más de mercado en caso de perder a Endrick. Por su parte, los blancos quieren que se extienda hasta el final del mercado invernal.

Endrick, en un partido con el Madrid / Chema Moya / EFE

A pesar de estos flecos, que todavía están por resolverse, nada hace pensar que el acuerdo pueda truncarse. Endrick ya ha hablado con Paulo Fonseca, entrenador del Lyon, y estaría entusiasmado con la nueva aventura que está a punto de iniciar.

Tras una temporada en la que brilló en las pocas oportunidades que le dio Carlo Ancelotti, destacando especialmente en Copa del Rey, Endrick se ha visto relegado a un rol todavía menos protagonista con Xabi Alonso al mando. El brasileño solo ha disputado 11 minutos, en la recta final del partido ante el Valencia, y no cuenta para el técnico, que pone por delante a Mbappé y a Gonzalo para el puesto de delantero centro.