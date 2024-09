Los secundarios a los que recurrirá Ancelotti contra el 'virus FIFA'

El parón de selecciones está resultando agridulce para Carlo Ancelotti. Por un lado, venía bien que se paralizará la Liga para recuperar a Bellingham y dar descansos necesarios como a Rudiger, aunque no podrá contar con Alaba, Camavinga y Ceballos, el último en caer; pero, por el otro, el Virus FIFA ha dejado señales en los músculos de jugadores como Tchouameni, Militao y Mendy, además de cansancio en las piernas de otros como Carvajal, Modric, Güler, Brahim, Vinicius o Rodrygo, que también suman muchos kilómetros en los viajes con sus selecciones.

R. Sociedad y Stuttgart

Mucho trabajo por valorar para el italiano, que deberá tratar caso a caso para armar el once que disponga el sábado en San Sebastián ante la Real Sociedad, sin olvidar que tres días después debutan en la Champions ante el Stuttgart en el Santiago Bernabéu. Una cuesta de septiembre en la que jugará cinco partidos en 16 días. A esto debe sumar que tiene deberes por hacer con el juego del equipo, que no acaba de mostrar una versión sólida sacando provecho al potencial ofensivo que tiene.

Ante el equipo de Imano Alguacil son bajas seguras Alaba, Camavinga, Ceballos. Son duda Bellingham, Tchouameni y Militao y solo Mendy parece recuperado de una sobrecarga en la tibia que se temía podría haber sido más grave. De todas formas, llega entre algodones, como los otros tres titulares del italiano. Ante el calendario que tiene por delante, Ancelotti deberá valorar con detenimiento si arriesga con los tocados o mirar al banquillo para buscar soluciones.

Problemas en defensa y el medio campo

Las dudas principales se centran en defensa. Sin Alaba, con Militao y Mendy renqueante, y Carvajal exhausto (jugó los 180 minutos con España sin dejarse nada), el italiano tiene que reconstruir la defensa. Si Militao no estuviese para jugar, la siguiente opción es Tchouameni, que también está tocado y, como penúltima opción aparece Vallejo, además del canterano Asencio. Solo Rudiger es seguro en el eje de la defensa.

Militao engrosa la lista de bajas por lesión del Real Madrid / LAP

En los laterales, Lucas Vázquez apunta a titular para dar descanso a Carvajal, y Fran García podría sustituir a Mendy si el francés no llega a tope. Después, el italiano deberá armar el centro del campo, donde el único seguro es Valverde, que regresó antes a Madrid por sanción y no juega en Venezuela con Uruguay. Modric llega cansado tras jugar dos partidos consecutivos con Croacia. Tchouameni y Bellingham tienen cuatro días para mostrar su estado físico. Si no llegasen, Ancelotti tendrá que tirar de Güler, que también llega con minutos en sus piernas tras jugar dos partidos con Turquía.

Mbappé, sí

No tiene más centrocampistas con Camavinga y Ceballos en la enfermería. Un puzle en el que podría poner a Brahim, aunque también llega de jugar dos partidos consecutivos con Marruecos. Y en ataque, Mbappé es fijo tras jugar solo los últimos minutos con Francia ante Bélgica y su discreto papel. Y tendrá que esperar en qué condiciones regresan Vinicius, Rodrygo y Endrick del último partido de Brasil en Paraguay.

En definitiva, Ancelotti tiene por delante una tarea difícil en la que deberá tirar de secundarios antes de tiempo por culpa de las lesiones y del Virus FIFA, que ha dejado secuelas desagradables en una plantilla corta de por sí y con demasiados partidos de máxima exigencia por delante. Pero es la planificación que han querido y a la que tendrán que adaptarse en el año de las siete competiciones si finalmente hay Copa Intercontinental.