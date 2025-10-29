Las lesiones amenazan con acelerar el ocaso futbolístico de Carvajal

Dani Carvajal atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. Una nueva lesión le ha obligado a pasar de nuevo por el quirófano para solventar un problema en la rodilla que ya se operó la temporada pasada. Es un percance diferente, pero que no deja de ser preocupante para un jugador de 33 años que cumplirá 34 en enero.

Un año de penurias

El capitán del Real Madrid empezó su calvario el 9 de octubre del año pasado en el partido de Liga contra el Villarreal. Un día fatídico para él y para su equipo, tras romperse el ligamento cruzado anterior, el ligamento colateral externo y el tendón poplíteo en su pierna derecha. Necesitó casi ocho meses de recuperación para volver a jugar 227 días después.

Reapareció el 9 de julio, en el último partido del Mundial de Clubes ante el PSG, y empezó la temporada ilusionado por regresar totalmente recuperado. Sin embargo, el destino le tenía reservado más sinsabores porque en el derbi, octavo partido de temporada, se lesionó el sóleo de la pierna derecha. Dio lo mismo que Xabi Alonso lo alternara con Alexander Arnold para blindar su físico, que volvió a romperse.

Tres meses más de baja

Después de un mes de recuperación volvía de nuevo a los terrenos de juego para salir en el Clásico por Valverde, que jugó con fiebre. Disputó los últimos 20 minutos antes de su rifi-rafe con Lamine Yamal tras el pitido final. Un esfuerzo que le ha pasado de nuevo factura y le ha obligado a ser intervenido de una rodilla que empieza a complicarle su presente.

Un año de penurias que se alargará tres meses más antes de que regrese a jugar. Un calvario que en números le han impedido jugar el 75% de los partidos de su equipo desde que empezó la temporada pasada, 20 de 81 posibles. Sumará un mínimo de otros 12 hasta que se recupere plenamente. Un jugador físico, de entrega sin cuartel, al que las lesiones martirizan y amenazan en acelerar su ocaso futbolístico.