Lesión Trent Alexander-Arnold: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid

El Madrid se llevó el triunfo en Champions ante el Olympique de Marsella con polémica incluida, pero pagó un precio doloroso por el camino. El conjunto blanco vio como Carvajal se autoexpulsaba en la segunda parte con un cabezazo a Rulli y perdió a Alexander-Arnold en los primeros minutos del encuentro por una lesión.

Las primeras exploraciones hacían presagiar que se trataba de algo serio, especialmente viendo las sensaciones que transmitía Trent. Finalmente, el club ha confirmado la lesión con el siguiente comunicado: Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Trent Alexander-Arnold por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Pendiente de evolución.

El Madrid no incluye el tiempo de baja en el parte médico. Todo dependerá del grado de la lesión, que puede ir desde una pequeña distensión o microrotura leve (entre una y dos semanas) a una rotura parcial o completa, lo que alargaría el tiempo de recuperación incluso meses. Según fuentes cercanas al club, el tiempo estimado de baja en este caso podría ser de entre 6 y 8 semanas.

El futbolista se perderá una parte importante del calendario del Madrid. Estos son los siguientes partidos que afronta el conjunto blanco en lo que queda de septiembre, octubre y principios de noviembre: Espanyol, Levante, Atlético de Madrid, Kairat Almaty, Villarreal, Getafe, Juventus, Barça, Valencia, Liverpool y Rayo Vallecano.

Salvo una recuperación milagrosa, Arnold tiene prácticamente imposible llegar al primer Clásico de la temporada ante el Barça de Hansi Flick, por lo que Xabi Alonso tendrá que llevar a Carvajal entre algodones.

Desde su llegada este verano, Trent ha ido alternando titularidades y suplencias, rotando con Carvajal. En los planes de Xabi Alonso, al menos hasta el momento, parece que el inglés es el elegido para los partidos en el Bernabéu, mientras que el capitán madridista tendrá sus oportunidades fuera de casa.

A pesar de todo, en los partidos que ha jugado no se ha visto al mejor Alexander-Arnold, que parece lejos de la versión que exhibió en el Liverpool. El inglés todavía se está adaptando al club y al país, por lo que la lesión supone un contratiempo importante.

El lateral derecho llegó con la vitola de ser uno de los mejores en su puesto el pasado verano. A pesar de llegar una vez finalizado su contrato, el Madrid tuvo que pagar 10 millones de euros para que pudiera disputar el Mundial de Clubes, donde también sufrió una lesión y se perdió el partido ante el PSG.