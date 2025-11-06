Lesión Tchouameni: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá

El Real Madrid ha confirmado este jueves la lesión de Aurélien Tchouameni. Según el comunicado oficial emitido por el club blanco, “tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Aurélien Tchouameni por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución”.

Aunque el parte médico no especifica un tiempo concreto de baja, las primeras estimaciones apuntan a que el centrocampista francés podría estar fuera de los terrenos de juego alrededor de tres semanas. La lesión llega en un momento de gran carga de partidos, con el conjunto madridista afrontando compromisos decisivos tanto en LaLiga como en la Champions League.

Todo apunta a que Tchouameni se perderá el Rayo-Madrid este domingo y tiene muchos números de no llegar al duelo ante el Elche, también fuera, tras el parón el 23 de noviembre, aunque habrá que ver su evolución. El siguiente encuentro ya sería el duelo ante el Olympiakos, tres días más tarde, en tierras griegas.

Tchouameni, que se había consolidado como una pieza fundamental en el mediocampo de Xabi Alonso, se perderá previsiblemente varios encuentros importantes. Su ausencia obligará al técnico italiano a reajustar el esquema, con opciones como Camavinga, Valverde o incluso Kroos para ocupar su posición.

El club no ha concretado fecha para su regreso, que dependerá de la evolución de la dolencia y de la respuesta del jugador al tratamiento y la rehabilitación.