Lesión Rüdiger: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid

Golpe durísimo para el Real Madrid. En la previa del partido de Liga ante la Real Sociedad, el conjunto blanco ha dado a conocer que Antonio Rüdiger sufre una lesión. Como era de esperar, el central alemán no ha entrado en la convocatoria para el partido y estará varios meses de baja.

Esto es lo que dice el comunicado oficial del Real Madrid: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Toni Rüdiger por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda. Pendiente de evolución".

La lesión se habría producido en la recta final del entrenamiento del viernes. A pesar de que el club no especifica un tiempo concreto de baja, según COPE Rüdiger podría estar unos tres meses de baja. Un periodo importante en el cual se van a jugar muchos partidos clave en el calendario del equipo blanco. Si los plazos se cumplen, no se espera al alemán hasta final de año y, teniendo en cuenta que tendría que volver a coger ritmo de competición, podría no volver a jugar en lo que queda de 2025.

Se trata de un palo muy duro para el Madrid, que perderá a uno de sus mejores centrales por muchos partidos. Xabi Alonso tendrá que fiarse de la pareja Militao - Huijsen, con las opciones de Asencio, Alaba o incluso Tchouameni como alternativas posibles.

Antonio Rüdiger, jugador del Real Madrid / EFE

De estar de baja tres meses, Rüdiger se perdería los siguientes partidos con el Real Madrid: Real Sociedad (Liga), Olympique Marsella (Champions League), Espanyol (Liga), Levante (Liga), Atlético de Madrid (Liga), Kairat Almaty (Champions), Villarreal (Liga), Getafe (Liga), Juventus (Champions), Barça (Liga), Valencia (Liga), Liverpool (Champions), Rayo Vallecano (Liga), Elche (Liga), Olympiacos (Champions), Girona (Liga) y muy probablemente los encuentros de diciembre ante el Celta (Liga) y Manchester City (Champions League).

Lo que sí parece claro es que el alemán no podrá estar en el partido de Liga ante el Barça, primer Clásico de la temporada en el que los de Xabi Alonso y los de Hansi Flick se verán las caras. Mientras Militao mantenga su buena forma física, la baja de su compañero no se notará tanto, pero no hay que olvidar que el brasileño ha salido de varias lesiones graves y que necesitará rotar, especialmente ante la acumulación de partidos que se le avecina al equipo blanco.

El curso pasado, Rüdiger tuvo que jugar gran cantidad de partidos ante las bajas. En total, el futbolista participó en 55 encuentros, siendo uno de los futbolistas más importantes para Ancelotti. Por lo que respecta al curso actual, la recuperación de Militao y el fichaje de Huijsen han permitido que tenga más respiro y por el momento solo había jugado un partido de Liga, ante el Oviedo. Eso sí, en el parón de selecciones jugó casi los dos partidos completos con Alemania.