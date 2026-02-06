Lesión Rodrygo: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid

Continúan las malas noticias para el Real Madrid en forma de lesiones. El conjunto blanco ha visto como en las últimas temporadas los partes médicos se han convertido en una constante semana tras semana.

El último en caer ha sido Rodrygo Goes. El conjunto blanco ha anunciado la lesión mediante un comunicado en su página web oficial: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Rodrygo por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una tendinosis en el isquio de su pierna derecha. Pendiente de evolución".

El extremo no se había ejercitado junto al resto de sus compañeros en las sesiones de esta semana y finalmente será baja confirmada para los próximos partidos. El tiempo de baja estimado para el futbolista es de unos 10 días.

De este modo, Rodrygo será baja segura para los dos próximos encuentros ligueros. El primero, el que se disputará el próximo domingo día 8 en Mestalla ante el Valencia. Además, tampoco estará a las órdenes de Álvaro Arbeloa en el próximo encuentro que se disputará en el Santiago Bernabéu el día 14 ante la Real Sociedad.

El futbolista del equipo madridista tampoco podrá estar en los dos partidos de la eliminatoria de Champions League ante el Benfica de José Mourinho, ya que fue sancionado por la UEFA con dos partidos tras su expulsión en el último encuentro en Lisboa. El objetivo para él será estar listo para el encuentro ante Osasuna del 21 de febrero.

Con Rodrygo ya son tres las bajas decisivas que tendrá el Madrid en ataque ante el Valencia. Vinicius Jr cumplirá sanción por acumulación de amarillas, mientras Jude Bellingham sigue lesionado y todavía necesita semanas para recuperarse al completo.