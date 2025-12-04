Lesión Trent: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá

Las lesiones se vuelven a cruzar en el camino de Trent Alexander-Arnold. El Real Madrid ha anunciado que el lateral inglés padece "una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda. Pendiente de evolución".

Aunque el parte médico no especifica el tiempo de baja, las primeras estimaciones descartan al británico para los próximos dos meses, por lo que no volverá a los terrenos de juego hasta 2026. Se perderá, por tanto, diez partidos entre todas las competiciones, entre ellos los de Champions contra Manchester City, Mónaco y Benfica, además de las semifinales de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid y una hipotética final.

El inglés se lesionó en el encuentro contra el Athletic Club en el minuto 54 con 0-2 en el luminoso. Trent, poco después del paso por vestuarios, notó un pinchazo en el aductor izquierdo tras despejar el balón. Nada más golpear el esférico, se fue al suelo y pidió el cambio. El ex del Liverpool, que estaba cuajando su mejor partido con la elástica blanca, redondeado con una asistencia a Mbappé en el primer tanto del duelo, sumaba su cuarta titularidad consecutiva.

El lateral de 27 años, que no ha podido tener continuidad en los planes de Xabi Alonso por culpa de una lesión en el muslo en septiembre, padece un nuevo contratiempo físico que obligará al tolosarra a improvisar de nuevo en el sector derecho, pues Carvajal también estará fuera hasta 2026. Asencio o Valverde son las dos únicas alternativas, pese a que ninguno se siente cómodo en esa demarcación.

Camavinga apunta al Manchester City

Camavinga, que se lesionó unos instantes más tarde que su compañero Trent, sufre un esguince leve en el tobillo izquierdo que le obligó a abandonar el terreno de juego con molestias tras una entrada de Álex Berenguer. Antes de este contratiempo, el galo también había realizado un gran partido partiendo como titular solo por sexta vez este curso, en el que incluso se estrenó como goleador en LaLiga esta temporada.

Esta lesión es la tercera que padece el centrocampista esta campaña. En agosto sufrió otro esguince en el tobillo, esa vez en el derecho, que le impidió empezar el curso al mismo ritmo que sus compañeros, mientras que en el pasado mes de noviembre, Camavinga no pudo viajar con su selección por una lesión en el tendón de la corva.

El centrocampista es seria duda para el choque liguero de este domingo contra el Celta de Vigo, pero apunta al duelo de Champions contra el Manchester City del próximo miércoles, donde el Real Madrid se juega gran parte de sus opciones de entrar al top 8.