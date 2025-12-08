Lesión Militao: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid

Se confirman las malas noticias en el Real Madrid. Después de someterse a las pertinentes pruebas médicas esta mañana, el club blanco ha informado que a Eder Militao se le ha diagnosticado una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal, por la que podría estar entre tres o cuatro meses de baja.

Corría el minuto 20 en el Santiago Bernabéu cuando, en una carrera, el defensa brasileño evitó que Pablo Durán se plantase solo ante Courtois. Sin embargo, cayó redondo al suelo al notar un pinchazo en los isquiotibiales de la pierna izquierda. Abandonó el terreno de juego con ayuda, prácticamente, sin apoyar el pie y dio entrada a Antonio Rüdiger en el eje de la defensa.

Recordemos que Militao sufrió dos gravísimas lesiones anteriormente, ambas del ligamento cruzado anterior: primero en su rodilla izquierda en agosto de 2023 y luego en la derecha en noviembre de 2024, afectando también meniscos. En esta temporada, las lesiones le estaban respetando, puesto que en las dos anteriores, apenas pudo alcanzar la veintena de encuentros con el Real Madrid.

Lo que se perderá

Con una lesión de tan larga duración es complicado definir la lista de partidos en las que no estará disponible Militao para Xabi Alonso. Su regreso a los terrenos de juego apunta, de momento, para inicio de abril. Por ello, se perdería algunas jornadas de LaLiga contra rivales complicados como: Sevilla, Betis, Real Sociedad o Atlético de Madrid; y las visitas a La Cerámica, Mestalla y El Sadar. Tampoco estará presente en la Supercopa de España, que se disputa a inicios de enero en Arabia Saudí, con la semifinal agendada frente al cuadro colchonero.

No podrá vestirse de corto en las tres jornadas que restan de la Fase liga de la Champions League (Manchester City, Mónaco y Benfica); así como un hipotético 'play off' de acceso a octavos de final, los octavos de final propiamente dichos e, incluso, unos posibles cuartos. En cuanto a la Copa, podría estar fuera hasta la vuelta de las semifinales, en el caso de que los blancos superen todas las eliminatorias previas.

Un solar en defensa

Se trata del sexto lesionado del Real Madrid en defensa y todos ellos están actualmente en la enfermería: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, David Alaba, Dean Huijsen y el mencionado Eder Militao. A ello, se suma que contra el Deportivo Alavés este fin de semana en Mendizorroza tampoco estarán disponibles para Xabi Alonso los expulsados Fran García y Álvaro Carreras.

De todos ellos, los que deberían recibir el alta médica antes son el central español y el austríaco; ambos con una sobrecarga muscular. Se espera que el regreso del capitán blanco sea para enero, tras ser sometido a una artroscopia en la rodilla y el inglés, un mes más tarde: en febrero. Por lo que respecta al francés, podría hacer efectivo su regreso antes de cambiar de año.

Así pues, los únicos defensas sanos son Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Fran García y Álvaro Carreras; aunque estos dos tampoco estarán disponibles en la próxima jornada liguera porque fueron expulsados ante el Celta de Vigo. En este sentido, Fede Valverde se mantendrá en el lateral derecho para suplir tantas ausencias en la retaguardia y Aurélien Tchouaméni podría retrasar su posición circunstancialmente para repoblar el eje de la defensa.