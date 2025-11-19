Lesión Militao: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Madrid

Muy malas noticias para el Real Madrid. Éder Militao volverá a estar de baja después de lesionarse con la selección brasileña en el amistoso disputado ante Túnez. El central cayó durante una acción defensiva y, tras abandonar el campo, se le realizaron las primeras exploraciones médicas que ya apuntaban a una lesión.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Éder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha. Pendiente de evolución", explicó el Real Madrid en un comunicado oficial emitido este miércoles.

El defensa brasileño vuelve a sufrir un contratiempo de consideración justo cuando empezaba ya había vuelto a recuperar su máximo nivel esta temporada. Militao ya había superado dos lesiones graves de rodilla y las había dejado atrás sin problemas. Sin embargo, este nuevo problema físico vuelve a frenar su progresión.

La lesión es en su aductor mayor de la pierna derecha y los merengues no han dado un tiempo aproximado de baja. Una pésima noticia para Xabi Alonso, que ya tenía a Huijsen tocado, aunque pudo descansar durante el parón de selecciones. Según ha avanzado el diario 'AS', Militao estará alrededor de 15 días de baja y se perderá como mínimo los próximos cuatro partidos del cuadro merengue, contra Elche, Olympiacos, Girona y Athletic Club. Todos a domicilio.

Siempre según el medio de comunicación citado, la previsión de los servicios médicos del Madrid es que Militao pueda reaparecer y tener algunos minutos contra el Celta el próximo domingo 7 de diciembre a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu con el objetivo de rodarse antes de la visita del Manchester City al feudo blanco prevista para tres días después.

La alternativa para el técnico tolosarra en las dos semanas que viene podría pasar por Rüdiger que tras varios meses de baja vuelve a entrar en dinámica de equipo y apunta a ir convocado en los siguientes encuentros. El alemán no ha jugado ningún encuentro desde que se lesionó el pasado mes de setiembre.