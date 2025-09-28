Lesión Militao: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Madrid

Apenas había empezado el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid y Eder Militao realizó una acción clave. El brasileño se interpuso entre Sorloth y Courtois cuando el delantero se quedaba mano a mano con el belga, pero recibió en sus tobillo el impacto del disparo del noruego. A falta de confirmar el alcance de su lesión, el brasileño no ha entrado en la convocatoria para el partido contra el Kairat Almaty que el Real Madrid juega en Kazajistán este martes (18:45) en Champions.

El defensa del Madrid se quedó tendido en el césped con gestos de mucho dolor, pero pudo volver al campo e incluso completó la primera mitad. Al descanso, sin embargo, el dolor fue tan intenso que Militao no pudo seguir sobre el césped, siendo sustituido por Raúl Asencio. Al finalizar el encuentro se le vio cojeando, lo que provocó que el madridismo se temiera lo peor. Algo que determinará el parte médico.

Se trata de un varapalo importante para Xabi Alonso, ya que Militao estaba siendo fundamental en el equipo y había regresado a su mejor nivel tras sus graves lesiones de rodilla. El brasileño era una ayuda fundamental para Dean Huijsen, que hasta ahora ha brillado más con balón. Con la del brasileño, son cinco las bajas que tendrá Xabi Alonso para el largo viaje de Champions, tras la reciente baja de Carvajal, que se suma a las de Trent Alexander Arnold, Rüdiger y Mendy.