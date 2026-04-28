La lesión de Militao puede cambiar el futuro de Rüdiger en el Real Madrid

El Real Madrid ya piensa en la temporada 2026/27 mientras intenta cerrar el curso 2025/26 minimizando los daños que una gestión nefasta de la planificación de la plantilla y del banquillo han abocado a la entidad al segundo año consecutivo en blanco. Resolver los problemas defensivos es uno de los objetivos y las soluciones pasan, en parte, por reajustar la nómina de defensas centrales. En este sentido, la grave lesión de Eder Militao ha hecho que en Concha Espina se replanteen el futuro de Antonio Rüdiger, más allá de la necesidad de salir al mercado a la búsqueda d eun defensa central.

Según explicó el periodista Javier Herráez en la Cadena Ser, el central alemán tenía casi decidido aceptar una muy buena oferta para dejar el fútbol de élite, enrolarse en una liga menor y finalizar su carrera en un semi retiro dorado. Antonio acaba contrato el próximo 30 de junio, y fuentes de su entorno aseguran que a sus 33 años se siente con energías para seguir jugando, pero a un ritmo menos exigente y así aprovechar un contrato por varias temporadas con unas condiciones económicas excelentes.

Sin embargo, se han producido varias circunstancias en la plantilla del Real Madrid que han abierto la puerta a una posible renovación de contrato de Rüdiger. La primera y principal es que Eder Militao vuelve a estar de baja. El internacional brasileño sufre su tercera lesión de gravedad y es toda una incógnita en qué estado físico reaparecerá en septiembre cuando supere la intervención quirúrgica a la que se someterá este martes en Finlandia.

Únicamente Dean Huijsen

El Real Madrid también perderá a David Alaba, que finaliza contrato y que igualmente ha estado en el dique seco prácticamente las dos últimas temporadas completas. La continuidad de Raúl Asencio está en el aire, pese a tener contrato hasta junio de 2031, pues los diferentes problemas físicos y extradeportivos que ha sufrido en los últimos años le han impedido consolidarse en el equipo.

Así las cosas, el entrenador que se haga cargo de la plantilla -parece difícil la continuidad de Álvaro Arbeloa, aunque no está totalmente descartada- se encontrará que únicamente tiene en nómina a un defensa central con perspectivas de futuro, Dean Huijsen, firmado hasta junio de 2030, y el recurso de urgencia de retrasar a Aurélien Tchouaméni que implica debilitar el centro del campo.

Los responsables deportivos del Madrid saben que tendrán que ir al mercado de fichajes para contratar al menos un defensa central de garantías y decidir si finalmente dejan salir a Asencio. Y es en este contexto en el que han puesto sobre la mesa de Rüdiger la posibilidad de que continue un año más.

La política de renovaciones en el Real Madrid es de ir año a año con los futbolistas mayores de 30 años, pero la fórmula también le podría interesar al propio Rüdiger, pues el internacional alemán aplazaría un año sus planes de jugar en una competición de menor exigencia si tiene la confianza del responsable del banquillo del Santiago Bernabéu.