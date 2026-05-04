Lesión de Mendy: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid

El calvario de las lesiones continúa para Ferland Mendy. El lateral francés lleva mucho tiempo sin poder jugar partidos consecutivos de manera regular por culpa de continuos problemas físicos, pero en ninguna campaña había jugado tan poco como en el presente curso.

La última lesión para el defensa llegó este domingo, durante el partido ante el Espanyol. En una carrera ante un rival, Mendy se tocó rápidamente su pierna derecha, antes de ceder el balón a Lunin y tirarse directamente al suelo. El futbolista del Madrid detectó rápidamente el problema y llamó a las asistencias médicas.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución", explica el Real Madrid en un comunicado oficial.

Mendy tuvo que ser sustituido por Fran García en el minuto 14 de partido y, tras las pruebas realizadas este lunes, el Real Madrid ha confirmado la lesión. , explica el club en un comunicado oficial.

De esta forma, el lateral dice adiós a lo que resta de temporada con los blancos y según ha informado la COPE, estará fuera de combate para los siguientes cinco meses. No estará en el esperado Clásico que podría decidir LaLiga este domingo en el Spotify Camp Nou, pero tampoco en los partidos ante el Real Oviedo, el Sevilla y el Athletic y arrancaría la temporada siguiente también lesionado.

Ferland Mendy, ante el Espanyol / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

En la temporada actual, Mendy solo ha disputado nueve encuentros, siendo titular en seis de ellos y saliendo lesionado en dos. A pesar de que cuando ha estado disponible ha sido un jugador importante en una posición en la que ni Fran García ni Álvaro Carreras han terminado de convencer, su poca continuidad ha limitado al Madrid atrás.

La situación del futbolista en el Real Madrid ha sido un misterio también a nivel contractual. Mendy renovó su contrato en 2024 ampliando el vínculo con el club hasta 2027, pero el conjunto blanco nunca llegó a emitir un comunicado al respecto.