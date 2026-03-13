Lesión de Mendy: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid

Se confirman las malas noticias para el Real Madrid de cara a la vuelta ante el Manchester City. Ferland Mendy cayó lesionado en la ida y solo pudo jugar 45 minutos en el Bernabéu. Ahora el conjunto blanco ha confirmado la lesión del francés.

Arbeloa forzó con el lateral, dándole dos titularidades consecutivas tras la lesión de Carreras. El salmantino sabía que era un riesgo, pero se la jugó. Ahora el lateral blanco tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha tras hacerse unas pruebas esta mañana en Valdebebas.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución", dice el conjunto blanco en un comunicado.

Un riesgo asumido

Mendy fue titular ante el Celta y jugó los 90 minutos del duelo demostrando fiabilidad defensiva, su mejor arma. Pero con la ausencia de Carreras en Champions, Arbeloa tuvo que volver a contar con el ex del Olympique de Lyon, algo que él mismo sabía que podría llegar a ser un problema: "No tiene buena pinta. Sabíamos que corríamos un riesgo dándole dos partidos seguidos. Le agradezco el esfuerzo y el rendimiento. Es una maravilla poder entrenarle", afirmó tras el contundente 3-0 al conjunto inglés.

Ahora se confirma la baja del lateral, aunque no parece tan grave como dijo el salmantino. El Real Madrid no especifica el tiempo de baja, pero pierde a una pieza importante en defensa para la vuelta de Champions y los encuentros ligueros.

El defensor solo había jugado 112 minutos en el resto del curso antes de ser titular ante el Celta. Carreras podría llegar al duelo del Etihad y se espera que incluso pueda entrar en la convocatoria ante el Elche, pero lo hará muy justo. Será el momento para Fran García, un jugador infrutiliazado por el salmantino.

El Madrid, en cuadro para recibir al Elche

El técnico madridista tiene ocho bajas y es difícil que recupere a alguno de los jugadores que moran en la enfermería. A ellos se suma Mastantuono, que cumple su segundo partido de sanción tras la expulsión sufrida en el partido ante el Getafe. Nueve ausencias que deja en 15 los efectivos, con dos porteros, que tendrá para armar un equipo ante el Elche.

Las bajas de jugadores de campo por lesión son: Militao, Rodrygo, Bellingham, Ceballos, Mbappé, Alaba y Carreras. A ellos se sumará con toda seguridad Mendy. Además, Rudiger, Asencio y Huijsen arrastran problemas físicos desde hace tiempo, aunque se espera que estén para jugar salvo contratiempo inesperado.