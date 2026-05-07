Máxima preocupación con Mendy

La lesión de Ferland Mendy (30 años) podría ser más grave de lo que se apuntó hace unos días tras conocerse el comunicado oficial del Madrid. En ese momento, se apuntó que el francés podría estar cinco meses de baja.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. Pendiente de evolución", se limitó a decir el club el lunes. En ese momento, la Cadena COPE apuntó a cinco meses de baja, pero hoy aseguran que la lesión podría ser más grave.

Según Miguel Ángel Díaz, "hay un desgarro del tendón con separación ósea y al menos estará un año de baja". Mendy tiene contrato con el Madrid hasta el 2028 y acumula un historial de lesiones musculares muy grave que le han impedido tener continuidad.

Ferland Mendy se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 14 y fue reemplazado por Fran García. Tras las pruebas médicas realizadas este lunes, el Real Madrid confirmó el alcance de la lesión mediante un comunicado oficial.

El lateral francés no volverá a jugar esta temporada con el conjunto blanco. De este modo, se perderá el Clásico de este domingo, clave en la lucha por LaLiga, además de los encuentros frente al Real Oviedo, Sevilla y Athletic. Además, todo apunta a que tampoco podrá iniciar la próxima campaña en plenitud física.

En la presente temporada, Mendy apenas ha participado en nueve partidos, con seis titularidades y dos lesiones sufridas durante los encuentros. Aunque ha sido una pieza relevante cada vez que ha estado disponible, la falta de regularidad en el lateral izquierdo —donde ni Fran García ni Álvaro Carreras han logrado asentarse— ha condicionado el rendimiento defensivo del Real Madrid.

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La situación contractual de Mendy en el Real Madrid también ha estado rodeada de incógnitas. El francés amplió su contrato hasta 2027 en 2024, aunque el club nunca hizo oficial la renovación mediante un comunicado.