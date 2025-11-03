Lesión Mastantuono: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid

Malas noticias para el Real Madrid. El conjunto blanco ha hecho oficial durante la mañana del lunes 3 de noviembre la lesión de Franco Mastantuono mediante un comunicado en su página web. "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Franco Mastantuono por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una pubalgia. Pendiente de evolución", explica el conjunto blanco.

En el entrenamiento en Valdebebas previo al partido ante el Liverpool, el extremo no se entrenó junto al resto de sus compañeros y se quedó en el gimnasio haciendo trabajo específico.

No existe un periodo específico de baja para una lesión como la pubalgia. En estos casos, todo depende de la evolución del futbolista. Esta misma temporada hemos visto a otros jugadores muy jóvenes que también han sufrido el mismo problema y que todavía arrastran las consecuencias, como Lamine Yamal y Nico Williams.

Hasta el momento, Mastantuono ha sido un jugador importante para Xabi Alonso. El técnico le ha dado plena confianza y ya acumula 12 partidos desde su llegada a la capital española, 9 de ellos como titular. Una cantidad de minutos que pocos esperaban teniendo en cuenta la edad del futbolista (18 años).

Eso sí, en los grandes partidos que ha afrontado el conjunto blanco, ante la Juventus, el Barça y el Atlético de Madrid, el internacional argentino ha empezado en el banquillo. Disputó media hora en el derbi madrileño y apenas 6 minutos ante el conjunto italiano.

A pesar de su participación en los partidos, a nivel futbolístico parece encontrarse todavía en un periodo de adaptación y no ha dejado ver su mejor versión. Hasta el momento solo ha marcado un gol y no ha dado ninguna asistencia. A pesar de todo, Xabi sigue confiando plenamente en él y está por delante en la rotación de plantilla de otros futbolistas como Rodrygo, Brahim o Endrick.