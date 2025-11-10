Lesiones de Courtois y Fede Valverde: qué tienen y cuántos partidos se perderán con el Real Madrid

El Real Madrid afronta el parón de selecciones con sensaciones negativas. Tras el subidón que supuso ganar el Clásico ante el Barça y colocar a los de Hansi Flick a 5 puntos en la tabla, la última semana se ha convertido en una pesadilla. El Liverpool les superó en Anfield y el Rayo evidenció su mal momento en Vallecas, haciendo florecer dudas que parecían corresponder al pasado.

Más allá de los resultados deportivos, las lesiones tampoco perdonan al equipo blanco. En la mañana de este lunes, el Real Madrid ha hecho oficial las bajas de Thibaut Courtois y Fede Valverde. Este último tuvo que ser sustituido en la recta final del partido ante el Rayo Vallecano.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Pendiente de evolución", explica el club en un comunicado oficial.

Con una lesión de este tipo, se espera que el futbolista uruguayo esté de baja por un periodo aproximado de 10 días. No viajará con Uruguay para disputar los amistosos ante México y Estados Unidos y debería estar listo para volver una vez termine el parón. Si todo va según lo previsto, llegaría justo para el partido contra el Elche, que se disputará el próximo domingo 23 de noviembre.

Por lo que respecta a Thibaut Courtois, el parte médico dice lo siguiente: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo aductor largo de la pierna derecha. Pendiente de evolución".

Se espera que el belga esté de baja alrededor de dos semanas, por lo que no viajará con la selección belga y su participación en el encuentro ante el Elche será duda hasta el último instante.

Hasta el momento, Fede Valverde ha sido un jugador importante en los planes de Xabi Alonso. Ya sea jugando como centrocampista o como lateral, ha sido un titular fijo. Acumula 15 partidos (14 de ellos entrando en el once inicial) y suma cuatro asistencias.