Lesión Endrick: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid

Ni siquiera con la temporada terminada acaban las malas noticias para el Real Madrid. A solo unos días para que finalice el curso con el partido liguero ante la Real Sociedad en el Bernabéu, el equipo blanco ha anunciado mediante un comunicado oficial que Endrick se ha lesionado.

Esto dice el Real Madrid en su página web: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Endrick por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión del tendón conjunto de los isquiotibiales de su pierna derecha. Pendiente de evolución".

Se trata de una lesión importante del brasileño, que podría dejarle fuera de los terrenos de juego durante un periodo de unos dos meses. De esta forma, Endrick no solo no estará disponible para el último partido de Liga ante la Real Sociedad, sino que además tampoco estará disponible para el Mundial de Clubes.

A pesar de que el delantero no estaba contando con muchos minutos bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, se trata de una baja sensible para un equipo que no anda demasiado holgado en cuanto a opciones ofensivas se refiere debido a las lesiones.

Además, el incidente también supone un revés importantísimo para el futbolista, que no podrá estar presente en el inicio de la andadura de Xabi Alonso, teniendo que incorporarse al equipo una vez termine su recuperación y empiece la pretemporada.

Endrick ha disputado un total de 37 partidos esta temporada, pero solo ha sido titular en 8 de ellos, sumando 804 minutos, repartidos entre Liga (350'), Copa del Rey (321') y Champions League (133').

Sin embargo, pese a los pocos minutos de los que ha dispuesto, el brasileño termina la temporada con siete tantos, cinco de ellos en la Copa del Rey. Todo ello en su primera temporada con el Real Madrid, que debía ser de adaptación. Ahora se espera que el delantero pueda crecer bajo las órdenes de Xabi Alonso, teniendo más protagonismo y mejorando su rendimiento.