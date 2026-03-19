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REAL MADRID

Lesión de Courtois: parte médico oficial, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid

A pesar de que en un principio se hablaba de una sobrecarga y de que el cambio se produjo por precaución, finalmente el conjunto blanco ha confirmado la rotura muscular

Manchester City - Real Madrid | La parada de Courtois a Rodri

Manchester City - Real Madrid | La parada de Courtois a Rodri

La mano imposible de Courtois a Rodri / Champions

Christian Blasco

Christian Blasco

Se confirman los peores presagios. El Real Madrid ha anunciado en su página web oficial que Thibaut Courtois finalmente sí sufre una lesión muscular.

Se trata de un nuevo golpe para el conjunto blanco en un momento clave de la temporada. La noticia sobre el portero belga llega justo antes del derbi y de la eliminatoria de Champions League ante el Bayern de Múnich, lo que supone un desafío importante para el equipo en la recta final de la temporada.

Courtois: &quot;Nadie ha hecho la cama a Xabi Alonso&quot;

Courtois, con el Madrid / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Según el club, este es el parte médico del futbolista: “Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Pendiente de evolución".

El guardameta tuvo que ser sustituido en la recta final del partido ante el Manchester City y dejó la portería a Lunin. Lo que inicialmente parecía una simple sobrecarga ha acabado confirmándose como una lesión que impedirá al belga estar disponible de cara a los próximos partidos.

EL futuro de Lunin es un enigma

Lunin tendrá que ser el titular del Madrid / EFE

Se trata de una baja muy sensible para el equipo. Courtois ha sido clave durante toda la temporada y su nivel bajo los palos ha sido prácticamente insustituible. Lunin siempre deja buenas sensaciones cuando juega, pero la seguridad que ofrece el belga es un activo fundamental en partidos de máxima exigencia.

Se espera que Courtois esté de baja unas seis semanas, lo que implica que se perderá los partidos ante Atlético de Madrid, el Mallorca, el Girona, Alavés y Betis en Liga y la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Munich. Además, también llegaría muy justo a unas hipotéticas semifinales.

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De hecho, el belga incluso podría llegar a perderse también los partidos ante el Espanyol y el Clásico liguero ante el Barça del 10 de mayo. Todo dependerá de cómo transcurra la recuperación, pero la temporada está casi finiquitada para el guardameta, que solo podría disputar los últimos partidos del curso.

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