Lesión Ceballos: Parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid

No está siendo la mejor semana de la carrera de Dani Ceballos. El centrocampista fue el gran señalado tras la derrota del Real Madrid en Pamplona. Un fallo suyo regaló el balón a Osasuna para marcar el definitivo 2-1 y recibió muchas críticas en las redes sociales. Aunque las malas noticias no cesarían el sábado.

Este domingo los merengues han anunciado que el andaluz se ha lesionado y no estará disponible para el duelo decisivo ante el Benfica. Ceballos tiene un problema muscular en el sóleo de la pierna derecha. El comunicado del Real Madrid no especifica tiempo de baja, pero parece que estará unos dos meses de baja según informó EFE.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Ceballos por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha. Pendiente de evolución", explicó el Real Madrid en un comunicado en su página web.

Tras el mal partido ante Osasuna, Ceballos subió una fotografía en sus redes sociales pidiendo disculpas por el error y asumiendo la responsabilidad de la derrota blanca. Un gesto que gustó a muchos aficionados blancos. Ahora Arbeloa perderá a otro jugador más de cara a los play-offs de la UEFA Champions League.

El de Utrera ya sufrió la temporada pasada a causa de las lesiones y se perdió 14 duelos por dolencias musculares. A pesar de sus malos minutos, Arbeloa seguía confiando en Ceballos; ahora, sin poder contar con el andaluz, sus minutos podrían pasar a Thiago Pitarch, el joven futbolista de La Fábrica.