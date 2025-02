La lesión de Ceballos mete al Madrid en un problemón

El encuentro de ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Reale Arena puede marcar un antes y un después en el devenir de la temporada del Real Madrid. No precisamente por el triunfo blanco con un gran gol de Endrick, sino por la lesión de Dani Ceballos en la recta final del encuentro.

El partido se encontraba ya en el tiempo de descuento y todo parecían buenas noticias para el equipo que dirige Carlo Ancelotti, pero entonces la rodilla de Ceballos chocó con la de Kubo, impidiendo que pudiera terminar el encuentro mientras el centrocampista mostraba claros signos de dolor.

Tras las pruebas médicas realizadas este jueves, el diagnóstico fue muy duro. El andaluz sufre una lesión en el músculo semimembranoso con afectación del tendón de la pierna izquierda. Esto supone, según las estimaciones hechas por el cuerpo médico del club, un tiempo de baja de alrededor de dos meses, aunque podría ser algo menos dependiendo de la recuperación de Ceballos.

El choque de Ceballos con Kubo / Movistar+

Dos meses de baja

El Madrid pierde al centrocampista para partidos vitales. Entre ellos, el próximo encuentro de Liga ante su Betis, las dos eliminatorias de octavos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid, unos posibles cuartos en la máxima competición europea si los blancos pasan, la vuelta de semifinales de la Copa del Rey e incluso llegaría muy justo a una posible final.

Un tramo decisivo en la temporada y que apuntaba a marcar un momento importante en la carrera de Ceballos, algo de lo que él mismo es totalmente consciente, tal y como dejó claro en un mensaje en sus redes sociales tras conocer el alcance de la lesión.

"Muy triste por no poder ayudar a mi equipo en este tramo tan importante de la temporada. Y muy triste por tener que parar en el que sentía que era mi mejor momento… Pero el fútbol es así, no siempre es fácil, y mucho menos justo. Así que toca afrontarlo con fuerzas, con ganas de luchar y con la certeza de que volveré aún más fuerte. Esto no ha acabado. He salido de peores. Gracias por tanto cariño… Nos vemos pronto, antes de lo que pensáis. ¡Hala Madrid!", afirmó el futbolista.

Problemón para el Madrid

A pesar de que pocos contaban con él en el inicio del curso, incluso para tener un papel secundario, Ceballos se ha terminado convirtiendo en un jugador fundamental en los esquemas de Carlo Ancelotti.

En pretemporada, parecía que el centro del campo del Madrid podía estar formado por Bellingham como mediapunta, Fede Valverde y uno entre Tchouameni o Camavinga. Incluso se hablaba de que Bellingham podría jugar más adelantado y los otros tres jugadores en el centro del campo, reuniendo mucho físico en la medular.

Sin embargo, lo que le faltaba a ese equipo lleno de físico eran otras clave para el fútbol. Aspectos que había perdido el Madrid con la marcha de Kroos y los años que seguía sumando Luka Modric. El Madrid necesitaba un cerebro, alguien que fuera capaz de darle sentido a la salida de balón, de saltar líneas de presión rivales, de llevar el tempo de los encuentros... Y entonces apareció Ceballos.

Modric celebra su gol ante el Girona en el partido de LaLiga / EFE/Sergio Pérez

A pesar de que incluso se llegó a hablar de una evolución de Fede Valverde hacia ese rol de organizador, ya ha quedado más que claro que las virtudes del uruguayo son otras. Ceballos no solo ha aportado sentido al juego del Madrid y un mayor control en los partidos, también ha dado mucho con su recorrido y su capacidad para ganar duelos. Virtudes que le han convertido en la brújula del equipo en muchas ocasiones y que han terminado llevándole a ser ovacionado por el Santiago Bernabéu esta temporada en más de una ocasión.

Ahora Ancelotti tendrá que inventarse una nueva solución para el centro del campo. Bellingham podría verse obligado a tomar un rol más protagonista en la creación, Fede Valverde apunta a volver al centro del campo con Lucas Vázquez en el lateral y Modric es el más creativo de todos, aunque la duda está en si podrá aguantar esta cantidad de partidos intensos cada tres días. Por otra parte, encontramos a Camavinga, del que se esperaba un paso adelante que todavía no ha llegado y cuyas faltas de concentración han costado muchos disgustos al Madrid.