Lesión Carvajal: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Real Madrid

El Real Madrid no solo salió goleado del Metropolitano (5-2 ante el Atlético en la séptima jornada de LaLiga), sino que también lo hizo con dos nuevos contratiempos en forma de lesión. Si Éder Militao está pendiente de pruebas tras retirarse con molestias, Dani Carvajal ha visto confirmados los peores presagios esta mañana de domingo.

El club blanco ha emitido un comunicado médico en el que confirma que el lateral sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha. Como es habitual, el Real Madrid no ha especificado plazos de recuperación, limitándose a señalar que el jugador queda “pendiente de evolución”. Sin embargo, los tiempos estimados en este tipo de dolencias sitúan la baja en torno a las cuatro semanas.

Qué partidos se perderá

Eso significa que Carvajal se perderá con seguridad los compromisos inmediatos: los duelos de Champions ante Kairat y Juventus, y los choques ligueros contra Villarreal y Getafe. La incógnita ahora es si podrá llegar a tiempo al Clásico frente al Barça en el Santiago Bernabéu, previsto para el 26 de octubre. Su presencia está seriamente comprometida y dependerá de cómo evolucione en las próximas semanas.

La baja del capitán supone un golpe sensible para Xabi Alonso, que ve cómo su defensa queda todavía más debilitada con dos efectivos menos que se suman a las bajas por lesión de Arnold, Mendy y Rüdiger. La fiabilidad de Carvajal en el lateral derecho, y más sin poder contar con Trent en banda, lo convierten en una pieza difícil de reemplazar.

Baja sensible para España

El capitán del Real Madrid tampoco podrá estar disponible para la segunda ventana de clasificación para el Mundial de 2026 con la selección española. El lateral, que había regresado a la dinámica del conjunto de Luis de la Fuente en los dos primeros duelos del grupo E, no podrá disputar los partidos ante Georgia y Bulgaria del 11 y 14 de octubre.